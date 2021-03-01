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Образование

АГМУ опроверг отсутствие коронавирусных доплат студентам-практикантам

Студенты АГМУ, проходившие практику в больницах, получили все положенные им в связи с коронавирусом доплаты. Это у ректора выяснил зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке, единоросс Николай Якушев.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Ранее в СМИ появилась информация, что учащиеся медуниверситета до сих пор не получили социальные выплаты, положенные за практику во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года. Якушев связался с и.о. ректора АГМУ Ириной Шереметьевой.

По ее словам, в ноябре и декабре прошлого года практику проходили 712 ординаторов, из них в медучреждения трудоустроились 565 человек — заработную плату им выплачивали медицинские организации.

Остальным назначили ковидные выплаты. На 31 декабря 2020 года деньги выплатили в полном объеме всем, кому полагается, уверяют в вузе.

«Также меня заверили, что в адрес администрации АГМУ не поступали жалобы по вопросу специальных социальных выплат. Это еще одна странность в этой ситуации. Ведь при возникновении проблемы, наверное, в первую очередь люди стали бы обращаться именно в свой ВУЗ», — написал Николай Якушев в Instagram.

Он добавил, что студенты с претензиями или вопросами по этой теме могут писать ему лично (свой номер он оставил в посте) или в общественную приемную «Единой России».

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