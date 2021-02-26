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Образование

Алтайские студенты пожаловались на отсутствие доплат за коронавирус

Учащиеся Алтайского медуниверситета до сих пор не получили социальные выплаты, положенные за практику во время пандемии коронавируса в ноябре-декабре 2020 года, пишут «Известия». С аналогичной проблемой столкнулись студенты еще двух российских вузов.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом.
Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом.
http://zdravalt.ru/

До 31 декабря 2020 года практикантам должны были начислить по 10 тыс. рублей за каждый месяц практики, но студенты алтайского меда «ковидных» денег не увидели.

«Мы проходили практику в ноябре-декабре по своему направлению — стоматология. Но выплат нет, нам о них даже не рассказали», — поделилась с журналистами одна из студенток АГМУ.

Об этом же сообщают студенты Северного государственного медицинского университета (СГМУ) и Дальневосточного федерального университета. Во все вузы газета направила запрос, но ответили только в СГМУ.

Денежные средства на соцвыплату в университет не поступили, поэтому учебное заведение не смогло вовремя направить их студентам, пояснила ректор Любовь Горбатова. Проблема решается на уровне учредителя (минздрава).

Ранее студенты АГМУ жаловались на задержку стипендий. По словам представителей вуза, это было связано с организационно-техническими проблемами электронного бюджета на федеральном уровне.

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