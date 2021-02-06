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Образование

В алтайском медуниверситете пояснили, почему студентам не выплатили январскую стипендию

В Алтайском медуниверситете прокомментировали информацию о задержке январской стипендии студентам. По словам представителей вуза, это связано с организационно-техническими проблемами электронного бюджета на федеральном уровне.

Алтайский государственный медицинский университет.
Алтайский государственный медицинский университет.
Анна Зайкова

В университете пояснили, что выплаты не поступили студентам не только алтайского медицинского вуза, но и ряда других по всей стране.

«Стипендия будет выплачена сразу же после поступления! Руководство университета подготовило все документы и процессы, что бы оперативно выплатить стипендию при поступлении средств. Напоминаем, что средства в стипендиальный фонд могут поступать только из федерального бюджета и тратиться только на стипендии и материальную помощь. Нецелевое расходование невозможно. Профсоюз следит за ситуацией», — объяснил председатель первичной организации обучающихся АГМУ, профессионального союза работников здравоохранения России Дмитрий Чернышов.

Напомним, что 6 февраля в ряде алтайских телеграм-каналов появилась информация о том, что студенты-медики не получили свою стипендию, хотя ее должны были выплатить в период с 25 января по 5 февраля.

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