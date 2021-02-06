Алтайских студентов-медиков лишили январской стипендии

Студентам Алтайского медуниверситета не выплатили стипендию за январь. Об этом пишут несколько алтайских телеграм-каналов.

Сообщается, что стипендии должны были выплатить с 25 января по 5 февраля. Но поступлений на карту до сих пор нет.

«На сегодняшний день ни академическая, ни социальная стипендии не выплачены, а представители руководства говорят: точных сроков выплаты нет, когда-нибудь дадим. Стоит ли говорить, что для большинства студентов стипендия — серьезное подспорье в жизни?», — передают возмущения студентов местные телеграм-каналы.

Об этой ситуации также сообщил подписчик паблика Инцидент Барнаул.

С его слов, на прошлой неделе вуз устраивал мероприятие для студентов, с ведущим и полевой кухней.

«Медунивер устраивал праздники для студентиков на прошлых выходных 31 числа. А теперь этим студентам говорят, что на стипендии у них денег нет. Стипендию за январь откладывают не указывая срока. Уже просрочили и говорят, что от финансирования никакой информации нет. То есть вы на митинг не ходите, идите мы вам праздники организовали, но только вот на стипендии не хватило. Приказ пришёл, а денег не положили», — заявил он.

Ранее эксперты ОНФ направили обращение в Минтруд и Минздрав России с просьбой разъяснить региональным властям порядок специальных социальных выплат медработникам, участвующим в диагностике и лечении коронавируса.

В ОНФ отметили, что власти региона не могут однозначно истолковать права целого ряда категорий работников системы здравоохранения на получение ковидных выплат.