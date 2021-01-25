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Жизнь

Алтайский край попросил федеральных чиновников прояснить ситуацию с ковидными выплатами

Эксперты ОНФ направили обращение в Минтруд и Минздрав России с просьбой разъяснить региональным властям порядок специальных социальных выплат медработникам, участвующим в диагностике и лечении коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе народного фронта.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

В ОНФ отметили, что власти региона не могут однозначно истолковать права целого ряда категорий работников системы здравоохранения на получение ковидных выплат и не осуществляют их.

Еще в ноябре министерство здравоохранения Алтайского края обратилось к федеральным коллегам с просьбой разъяснить, имеют ли право на получение специальных социальных выплат работники лабораторий, проводящие исследования на COVID-19 и других категорий, работающих с зараженным биоматериалом.

ОНФ также попросил федеральный минздрав пояснить, имеют ли право на специальные социальные выплаты медсестры процедурных кабинетов и фельдшеры-лаборанты, работающие с биоматериалом, который потенциально может быть заражен, врачи-рентгенологи, описывающие рентгенограммы и устанавливающие предварительный диагноз пациентов с подозрением на COVID-19, водители выездных бригад и еще целый ряд других специалистов.

«До сих пор никто не получил четких ответов на заданные вопросы. Целый ряд медицинских работников, подверженных опасности заражения, остается без специальных социальных выплат», — напомнил эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие выплаты положены врачам за коронавирусных пациентов по новым правилам.

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