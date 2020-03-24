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Образование

АГМУ стал вторым в рейтинге лучших медицинских вузов России

АГМУ поднялся на одну позицию в рейтинге «Социального навигатора» и стал вторым в категории лучших медицинских вузов, пишет РИА Новости.

АГМУ.
АГМУ.
asmu.ru

Алтайский вуз не смог обойти Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Тройку замкнул Волгоградский государственный медицинский университет.

Лидер прошлого года, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, опустился в рейтинге на пятое место.

В 2019 году в исследование включили 436 вуза, что на 12 меньше, чем в 2018 году. Оценивали их по таким показателям, как доля выпускников, получивших направление на работу, коммерциализация интеллектуального продукта организации, а также цитирование трудов сотрудников.

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