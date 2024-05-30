«Алтапресс» познакомил школьников с алтайской журналистикой и провел экскурсию по издательскому дому

Ребятам показали типографию, рассказали о работе современной редакции и познакомили с журналистами.
Справка
Издательский дом «Алтапресс» основан в 1990 году. Журналисты делают еженедельник «Свободный курс», одноименный спецвыпуск, газету полезных советов «Печки-лавочки», ТВ-гиды «Телепарк» и «ТВ-пульт».
Проект «Первые в медиа» реализуется медиахолдингом «Вечерняя Москва» при грантовой поддержке Движения Первых и проходит с мая по ноябрь 2024 года.
Более пяти тысяч российских детей от 14 до 18 лет познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, получат возможность расширить свои представления о профессии за счет участия в лекциях и мастер-классах.
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