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Образование

«Алтапресс» познакомил школьников с алтайской журналистикой и провел экскурсию по издательскому дому

Школьники, увлеченные журналистикой, получили уникальную возможность посетить Издательский дом «Алтапресс». Встреча с юными дарованиями прошла в рамках проекта «Первые в медиа».

«Алтапресс» познакомил школьников с алтайской журналистикой и провел экскурсию по издательскому дому
«Алтапресс» познакомил школьников с алтайской журналистикой и провел экскурсию по издательскому дому
Анна Зайкова

Ребятам показали типографию, рассказали о работе современной редакции и познакомили с журналистами.

Справка

Издательский дом «Алтапресс» основан в 1990 году. Журналисты делают еженедельник «Свободный курс», одноименный спецвыпуск, газету полезных советов «Печки-лавочки», ТВ-гиды «Телепарк» и «ТВ-пульт».

Проект «Первые в медиа» реализуется медиахолдингом «Вечерняя Москва» при грантовой поддержке Движения Первых и проходит с мая по ноябрь 2024 года.

Более пяти тысяч российских детей от 14 до 18 лет познакомятся с деятельностью редакций ведущих СМИ, получат возможность расширить свои представления о профессии за счет участия в лекциях и мастер-классах.

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