«Судьба города – в руках молодых» – так рассудили организаторы конкурса «Образ будущего». Одноименный проект Алексея Линника и ИД «Алтапресс» предложили студентам показать Барнаул будущего, в котором хотелось бы остаться. Что получилось – расскажем в материале altapress.ru.

В чем суть

Это конкурс на лучшее видение развития Барнаула. Студенты разрабатывали концепцию развития, которая включает видение бренда, инвестиционной привлекательности, градостроительства и модели управления городом.

Всего на конкурс выслали 32 работы. В финал прошли 10 лучших команд из Алтайской академии гостеприимства, АПЭК, АлтГТУ, АлтГУ, АГАУ и РАНХиГС.

О Нью-Барнауле говорили не только будущие архитекторы и строители, но и юристы, айтишники, медиаспециалисты, эксперты в землеустройстве и имущественных отношениях и в других областях.

Выступления оценивали уже действующие представители власти, бизнеса и общественных объединений: от архитектора Александра Деринга и директора парка «Изумрудный» Владислава Вакаева до председателя Общественной палаты Юрия Шамкова и главы Союза строителей Александра Мишустина.

Но кону был главный приз – 100 тыс. рублей от «Жилищной инициативы» и подарки от стратегических партнеров: компаний «Мария-Ра», «АКТО» и «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» (бренды «ЖБИ Сибири» и «АЛОМ»).

Прекрасное далеко

Пожалуй, одно из самых запоминающихся выступлений подготовили студенты АлтГУ. Команда «Ландшафтники Барнаула» вели прямой репортаж из будущего.

Итак, Барнаул – это город-сад. Воплотить концепцию помогли удачные инвестиции в точки роста экономики: туризм, предприятия IT-сферы и медицину.

Люди со всего мира приезжают, чтобы увидеть отреставрированный комплекс сереброплавильного завода и вновь построенную паровую машину Ползунова.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Туристы из Китая бегут смотреть не на музыкальные фотосепараторы, а в парк имени Ленина, где есть музей советских реликвий.

Молодежь проводит время в Центре водного туризма на месте речного вокзала. Тут прокат инвентаря и катеров, креативные пространства и модные рестораны. На закате парочки сидят за столиками и смотрят на причаленные белоснежные яхты.

Также город привлекает людей исторической архитектурой. В центре удалось законсервировать дореволюционную и сталинскую застройку, которая причудливо сочетается с современной эко-архитектурой.

Везде бушует ландшафтный урбанизм. Куда ни посмотри – вертикальное озеленение и зеленые крыши. А еще комфортная среда, вкусная еда, уютные места для развлечений.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Промышленный и социальный рай

Теперь погрузимся в экономику Нью-Барнаула. В Павловске появился IT-кластер, до которого можно добраться водным транспортом или на метро.

В черте города развивается производство тканей и готовых изделий из льна, который выращивают в предгорьях Алтая. А еще автомобилестроение, сельхозмашиностроение, станкостроение, фармакология и парфюмерная промышленность, а также импортозамещающие производства.

Новые транспортные связи и брендовая продукция сделали Барнаул логистическим центром торговли со странами Азии и Европы.

Предприниматели – в шоколаде. Государственное партнерство привело к налоговым льготам и низкой стоимости аренды производственных площадей. Талантливых выпускников привлекают стипендиальной и грантовой поддержкой.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Предки нью-барнаульцев кусают локти: в городе есть интересные рабочие места с достойной зарплатой, качественное жилье и социальная инфраструктура. Молодежь и переселенцы участвует в программе финансовой поддержки, поиска жилья и адаптации в новой среде.

А проблему пробок решили созданием автономных районов, где для жилых зон создали достаточно рабочих мест. Транспорт расцвел: помимо метро появились выделенные полосы, электробусы, сети велосипедных, самокатных дорожек и пешеходных трасс.

Когда все старые проблемы решены, администрация берется новые: инвестирует в возобновляемые источники энергии и разработку программ адаптации к изменению климата.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Перенести аэропорт, пока не достроили

«Демидоградской четверке» из АлтГТУ удалось найти идею Барнаула будущего. Он может стать кросс-культурным центром Евразии. Не верите?

Студенты подчеркивают: Барнаул – точка, которая объединяет Сибирь и Большой Алтай – Казахстан, Монголию и Китай. А еще это звено между транссибирской магистралью и новым шелковым путем.

Через 100 лет численность населения на Земле повысится, а глобальное потепление вынудит людей мигрировать в северные страны. Барнаул может стать центром миграции из Азии.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

«Чтобы город стал центром инновационной промышленности и соответствующего образования, нужно привлекать отечественные и евразийские промышленные компании. Создавать особые экономические зоны регионального и федерального значения», - говорит «четверка».

Студенты предлагают наладить высокоскоростную транспортную связь Барнаула с Новосибирском, Казахстаном и Китаем. Создать обходную дуговую магистраль, которая разгрузит город. А также перенести аэровокзал на юг, ближе к железной дороге. Его с северной промзоной и Новоалтайском сможет связать метрополитен.

В городе предлагают развивать субцентры, продолжить проспект Ленина, ул. Балтийскую и Антона Петрова на правом берегу. А также интегрировать в современную жизнь садоводства и агро-ландшафт.

Кроме того, студенты говорят о создании районов со сниженной этажностью для семейной жизни, нескольких обских бульваров и об инвентаризации исторического центра.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

«Барнаул – это кросс-культурный центр Евразии, что дает повод для отечественного и зарубежного финансирования. Офисный центр для международных инвесторов. Город-экстраверт», - заключили выступавшие.

Долго тянуть интригу не будем – 100 тыс. рублей получила эта команда.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Что еще сделает город лучше

Студенты из других команд предложили еще несколько интересный идей. Мы собрали их здесь:

Транспорт мечты В Барнауле будущего должен быть электротранспорт – общественный и личный. Пересадку нужно поощрять снижением налогов для электроавтомобилистов и доступной заправкой. Студенты хотят, чтобы автобусов было много и все ходили по расписанию и выделенным полосам. В каждом – система электронного билета и пандус. Велодорожки и широкие тротуары должны быть во всем городе. Новый берег – новая жизнь Правый берег видят деловым центром и просят отдать его образ во власть студентам-архитекторам – пусть экспериментируют и создают мировые шедевры. Между Старым и Новым мостом и с того, и с этого берега должна проходить новая набережная. Только такая, где можно скрыться от жары в тени деревьев. ЖКХ-беспилотники Дроны предлагают использовать для мониторинга, диагностики и ремонта инфраструктуры. Визуального и теплового осмотра кровли, фасадов, трубопроводов и прочего хватит, чтобы вовремя определить дефект и предотвратить аварию. А еще на беспилотник может доставить инструменты и материалы мастеру. Помощь всем-всем-всем Власти нужно содействовать образованию, творчеству, самозанятым и малому бизнесу. Поддерживать студентов и выпускников, которые ищут работу, развивать научные центры. В городе предлагают создать бизнес-инфраструктуру, где можно сдавать в льготную аренду помещения под творческие кружки и образовательные курсы. А еще Барнаулу нужен Ползунов-центр с бизнес-инкубатором и коворкингом для студентов. Поднять всех Жителям нужно принимать активное участие в судьбе города. Они должны быть реальной силой. Студенты предлагают развивать цифровую платформу с голосованиями, и электронной книгой жалоб и предложений, по типу на московского «Активного гражданина». А за участие, например, поощрять баллами в «Озон». История и комфорт Нужно навести порядок в городе: отреставрировать старинные дома, заменить в них пластиковые окна на аутентичные. Создавать центры притяжения во всех районах города. Открывать парки, природные и тематические, и обратить внимание на дендрарий и придомовые территории. Возводить арт-пространства, метя в эффект Бильбао, когда целый город может преобразоваться благодаря знаковому объекту. Делать все, что уже и так должно быть в хорошем городе: площадки для спорта, детей, выгула собак, многоуровневые парковки, безбарьерную среду. Строить больше школ, детских садов, библиотек, поликлиник и совершенствовать качество медицины и образования. Излучать успешный успех Так должен себя ощущать Барнаул, приглашая людей со всей России и всего мира на вставки, форумы, спортивные события. А еще демонстрировать свое превосходство во всех каналах связи. Перспективные направления Студенты видят будущее Барнаула в химической, мясо и маслоперерабатывающей промышленности, машиностроении, швейном и ювелирном производстве. А также в туризме, гастрономии, медицине и выращивании культур в тепличных комплексах. В Барнауле предлагают открывать индустриальные парки, в том числе те, которые занимаются переработкой отходов. Студенты поделились идею организовать сырный гастрокластер с рестораном, интерактивной сыроварней, зонами для мастер-классов и творческий событий.

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

Ответы студентов на каверзные вопросы экспертов: – Высокие налоги на коммерческое имущество – хорошо или плохо? АлтГУ: – Будет стимул больше зарабатывать, больше продавать, появится еще больший бюджет для развития города. Большие налоги – это классно. – Какую зарплату для начинающего специалиста считаете справедливой? РАНХиГС: – В сфере медиакоммуникаций – 80 тыс. рублей. – На 300-летие Барнаул получит подарок от федерального центра – несколько миллиардов рублей. Где их использовать? Победители конкурса из АлтГТУ: – Переходить на правый берег. Или построить пару станций метро. Сколько стоит 1 км в Москве? 7 млрд?

Каким вы видите Барнаул в день его 400-летия?

Этот вопрос мы задали партнерам конкурса. А что? Только студентам отдуваться?

Юрий Гатилов,

гендиректор «Жилищной инициативы»:

Финал конкурса «Образ будущего». Анна Зайкова

– В советское время я мечтал увидеть, что будет в будущем. Думал о чем-то футуристическом. Сейчас я хочу, чтобы город просто сохранился – это, по нашим временам, уже хорошо. Но больше хочется, чтобы вокруг было много умных мыслей, умных дел – и город развивался.

Хотелось бы видеть Барнаул более динамичным, зеленым, цветущим во всех смыслах. Это должен быть город развития, ему некуда деться, он будет таким. Светлым и хорошим.

Кирилл Овсянников,

гендиректор «ЖБИ Сибири» и «АЛОМ»:

Кирилл Овсянников. Дмитрий Лямзин.

– Барнаул уже сейчас занимает особое место среди городов Сибири. У нас самые красивые и современные парки. Продукция «АЛОМ» широко распространена по всему СФО, поэтому мы точно знаем, о чем говорим.

В последние 5-6 лет Барнаул сделал огромный шаг вперед. Были реконструированы городские парки, скверы и аллеи. С 2015 года активно развивается туристический кластер, и уже известно о создании новой рекреационной зоны за ТРЦ «Европа».

К своему 400-летию Барнаулу важно сохранить заданный темп. Чтобы наши дети его увидели еще более цветущим, зеленым, комфортным и уютным. Барнаул останется родным, любимым, компактным и удобным. Городом для семей и студентов.

Александр Зенов,

руководитель «AKTOACADEMY»:

Александр Зенов, руководитель проекта «АKTOACADEMY». Фото: Анна Зайкова.

– Я считаю, что общими усилиями, в том числе и благодаря таким проектам как этот – Барнаул будет развиваться как современный и удобный город.

Как участники строительного рынка, ежедневно принимаем участие в создании архитектурного облика города и видим, что тенденции в архитектуре идут в сторону увеличения прозрачной части домов.

Уже сейчас можно построить участки стен из цельного стекла размером 3Х12 м. Что же будет через 100 лет сложно представить.

Но мы уверены, что через такие большие стекла, мы в будущем будем смотреть на новый Барнаул - с архитектурной точки зрения, в первую очередь. Где также будут современные парки, удобные транспортные развязки и новые отрасли промышленности - все то, о чем говорили участники команд в своих проектах сегодня.

В нашей компании есть целое направление «AKTOACADEMY». В котором мы активно формируем профессиональное сообщество, где делимся опытом, обсуждаем тренды, рассказываем про новинках в сфере светопрозрачных конструкций, а также проводим курсы, лекции, бизнес-туры и экскурсии как для специалистов компании «АКТО», так и для партнеров, архитекторов, дизайнеров и студентов.

Мы стремимся дать возможность молодым талантливым специалистам реализовать свой потенциал в нашем родном городе и всегда поддерживаем такие проекты. Барнаул будущего это город в котором хочется жить и развиваться.

Еще один шанс

Воплотить свою идею молодые архитекторы и дизайнеры могут в новом конкурсе от компании «АЛОМ».

Она предлагает разработать проект благоустройства алее на своей производственной площадке. Здесь работники отдыхают в обеденный перерыв и собираются на корпоративные праздники.

Все условия конкурса – на сайте «АЛОМ». Призовой фонд - 60 тыс. рублей. Прием заявок продлится до 27 мая, итоги – 1 июля.

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