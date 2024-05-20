В Алтайском крае готовят Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ. Она наметит как, в каких объемах и насколько качественно в регионе будут строить дома и оказывать услуги до 2035 года. В проекте важного документа нашли «дыры» - восполнить их попытались на заседании правления Союза строителей.

О чем речь

Стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ объединяет вопросы градостроительства, ценообразования, профильной промышленности, новых технологий, качества жилья и другие.

Этот проект задает направление движению отраслей. Глобальная цель – создать комфортные условия для жизни в регионе.

5% - вклад строительной отрасли в ВВП региона.

16,2 тыс. человек в ней работают, включая тех, кто занят в стройиндустрии.

Каждому по 33 квадрата

Замминистра Минстроя Вадим Горбунов, подчеркнул, что за четыре года Алтайский край из «среднячков» вышел в лидеры по уровню жилищной обеспеченности на человека. Первое место регион уступает Новосибирской области.

Однако этим показателем уже поздно гордится, отметили участники обсуждения. 7 мая Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить россиян жильем площадью не меньше 33 кв. м на человека. Пока же в Алтайском крае этот показатель достигает 25 кв. м.

Вадим Горбунов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края, на круглом столе 11 февраля. Анна Зайкова.

Чтобы не отставать, в регионе нужно каждый год вводить около 1,5 млн кв. м жилья, подсчитали на заседании.

По плану стратегии, к показателю в 1,3 млн кв. м планируют выйти только к 2030 году. Сейчас же в крае вводят 1,1 млн кв. м., более 60% которых относятся к загородному жилью. И тенденция к уменьшению многоквартирных проектов продолжается.

«Барнаул ежегодно вводил по 400 тыс. кв. м, а сейчас по 200-300», - подчеркнул председатель Союза строителей Александр Мишустин.

Найти новые территории

Ситуация усугубляется тем, что земельный потенциал региона четко не определен.

«Без этого мы не сможем спрогнозировать что где строить. Не прописан объем ветхого и аварийного жилья, которое нужно замещать. Не ясно, сколько кв. м будет выбывать, не на что ориентироваться», - добавил Мишустин.

Александр Мишустин. Анна Зайкова.

Он также предложил реанимировать ветхие дома:

«С инженерными сетями у нас как: износ наступил – не нужно до аварии доводить, нужно перекладывать. Так и с жильем. Есть аварийное, которое рассыпается, а есть просто ветхое и с ним еще что-то можно сделать», - считает Мишустин.

Его поддержал кандидат технических наук, профессор АлтГТУ Иван Харламов: «У нас крупное панельное домостроительство первых лет все ветхое. Его нужно срочно санировать! Посмотрите, например, опыт Тобольска. Там все пятиэтажное жилье переделанное и эти дома уже совершенно по-другому смотрятся».

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами. Фото: freepik, автор

В ближайшие 3-5 лет в крае расселят 150 тыс. кв. м аварийного жилья, отметил Вадим Горбунов, начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля регионального Минстроя.

Также он добавил, что в течение ближайших трех месяцев окончательно решится вопрос о реновации Потока по проекту комплексного развития территорий. Речь идет о 20-35 га, где должны построить новые дома и соцобъекты, а также обновить инженерные сети.

Идти в одном направлении

Проблемы возникают и с уже намеченными под строительство территориями. Например, на разных встречах снова и снова поднимают вопрос о проекте комплексного развития территорий в приаэродромной зоне Барнаула, где с нуля нужно возводить инженерные коммуникации.

«Если по теплу, газу мы решим вопросы, то по электроэнергии все сложнее. «Россети» говорят, что нужны миллиарды. Эту проблему нужно устранить сейчас», - говорит Александр Мишустин.

Он напомнил и проекте комплексной застройки в селе Власиха, где к розыгрышу готовят участки, где также возникнут проблемы с электроэнергией – на них не хватит существующих мощностей.

Розетка. Электричество. CC0

Все это результат несогласованности планов строителей и энергетиков.

«Стратегия развития жилья не состыкована со стратегией развития энергетического комплекса. Это нужно менять и работать с ресурсоснабжающими организациями», - считает Мишутин.

Удешевить школы и больницы

Директор компании «Стройберг» Михаил Дыров вновь напомнил о вопросе сейсмичности.

Напомним, что в 2020 году правительство России изменило сейсмическую зону в Алтайском крае. По новым требованиям, в Барнауле должны были строить здания, рассчитанные на землетрясения в семь-восемь баллов вместо шести.

Строители, опираясь на исследование ученых, проведенное после Чуйского землетрясения, посчитали изменение необоснованным. И невыгодным: каждый балл повышает себестоимость строительства на 15%.

В Барнауле продолжается строительство школы в квартале 2011 Индустриального района. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В 2021 году новые правила отменили, но не для социальных учреждений.

Чтобы вернуть старые нормы, нужно провести научное исследование и доказать, что в Барнауле не может быть серьезных землетрясений. Заказать его должно краевое правительство, отметил Александр Мишустин. Цена вопроса – 25 млн рублей.

«Даже если 50 млн – это несопоставимо с удорожанием объектов. Каждый балл сейсмики – 800 млн сверху на одну школу», - сказал Мишустин.

Сооснователь «АКТО» Александр Зайцев заметил, что строить просто школы недостаточно. Следует менять подход к проектированию. Например, избавляться от узких коридоров и создавать больше открытых функциональных зон.

Новая благоприятная среда, по его мнению, замотивирует руководство искать иные подходы к образованию, а детям и их родителям - задержаться в регионе. В качестве успешного примера Зайцев привел вуз – РАНХиГС.

Александр Зайцев. Анна Зайкова.

Из чего и для кого строить

Также в проекте стратегии пока не уделили внимание производителям строительных материалов. Тем временем, многоквартирных домов в крае возводят меньше, соответственно, объемы заказов сокращаются.

Некоторые заводы начали закрываться. Конкурентоспособным компаниям оставаться на плаву помогает экспорт в другие регионы.

Чтобы производства могли планировать выпуск материалов и не работать в убыток, нужно определить годовую потребность строительной отрасли в ресурсах, считает Александр Мишустин.

Силикатный кирпич. Компания «Стройберг»

Среди прочих неосвещенных тем в плане стратегии: новые подходы в строительстве, организация мусорных полигонов, работа, связанная с 300-летним юбилеем Барнаула, а также загородное жилье.

Интерес покупателей к последнему растет пропорционально с падением спроса на первичном рынке. Для кого поддерживать предложение и наращивать темпы ввода многоквартирных домов – об этом во время обсуждения Стратегии развития отрасли не говорили.

По данным «ДОМ РФ», доля нераспроданных квартир в Алтайском крае составляет 43%. 1 июля завершается льготная ипотечная программа с господдержкой из-за чего кредитование станет менее доступным для жителей региона.

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