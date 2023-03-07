7 марта
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Жизнь

От Обского бульвара до реконструкции тракта. Чем Союз строителей предлагает заняться властям к 300-летию Барнаула

В 2030 году Барнаул ждет масштабный юбилей — 300 лет со дня основания города. На заседании Союза строителей предложили подумать о проектах, которые могли бы развить инвестиционную и туристическую привлекательность именинника.

Реализованная часть Обского бульвара.
Реализованная часть Обского бульвара.
АлтГТУ

Так Союз строителей предлагает укрепить берег Оби и заняться продолжением набережной и создать парк 300-летия Барнаула за ТРЦ «Европа», и наконец всерьез заняться Обским бульваром.

Рассказали и о необходимости реконструировать Павловский тракт, как парадную магистраль и основной линейный элемент каркаса города.

Для бесперебойного движения, по мнению Союз строителей, нужно устроить кольца на пересечениях Павловского тракта с:

— ул. Трактовая;
— ул. Просторная, ул. Власихинская;
— ул. Солнечная Поляна;
— ул. Попова.

Также предлагают построить подземные переходы на тракте у пересечения с ул. Власихинская к «Арене», «Леруа Мерлен» и «Метро», у ул. Попова к ТЦ «Лента» и у ул. Георгиева.

Также Союз строителей советует воплотить проект по аграрному туризму агрофирмы «Цветы Алтая. Она задумала разбить сибирский дендропарк цветочных и экзотических деревьев, которые могли бы выживать в холодные зимы, а также создать предприятие по выращиванию животных и птиц для показа туристам. Для этого нужно финансировать из федерального бюджета строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. А далее — привлечь инвесторов.

Проекты помогут создать комфортную среду для жизни города, считает исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов. Объединение направило письмо с предложением в мэрию и провело рабочее совещание.

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