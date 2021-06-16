Обской бульвар. Четвертая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Мы продолжаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось не радужно. Четвертый рассказ — об Обском бульваре — грандиозной пешеходной улице, существующей только в планах города.

Если вы не слышали об Обском бульваре — ничего удивительного. Ведь это небольшая улочка, связывающая пр. Комсомольский и частный сектор возле театра музкомедии.

А вот в генплане Барнаула Обской бульвар — это мощная пешеходная зона, пролегающая от площади Советов мимо Шишковки, музкомедии, через частный сектор и до самой Оби. Этот проект архитекторы разработали еще до Великой Отечественной войны. И вроде бы все согласны, что идея правильная, но для ее реализации время может быть уже упущено.

Проект Обского бульвара компании «Ликом». Дмитрий Лямзин.

На берегу Оби планировали создать террасы, набережную, мост через Ковш на остров Побочень и зону отдыха на нем. Сложность в том, что бульвар должен проходить через частный сектор, а значит городу нужно выкупать и сносить там дома.

Принято считать, что район застроен только ветхим жильем. Но на самом деле некоторые предприимчивые барнаульцы уже построили там настоящие городские усадьбы и съезжать не намерены.

Синим цветом обозначена зона средней и многоэтажной застройки, желтым — смешанной и общественно-деловой, зеленым — озеленения, красным — бульвара.

«Такие заказчики есть и у нашего бюро. Они участок за участком перекупают целые кварталы: себе, родителям, договариваются с друзьями. Причем нередко делают это „шашечкой“, чтобы многоэтажная застройка туда уже не вместилась. И если такие усадьбы расположатся на предполагаемом Обском бульваре, мы будем в тупике», — объясняет руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.

Архитектор вспоминает, что в конце прошлого года бурно обсуждался новый закон по мотивам московской реновации. Акт позволяет принудительно выселять людей из жилья, даже если оно не признано аварийным. Государство сможет это сделать, если дом окажется на участке комплексного развития территории.

«Усадьбы» в частном секторе. Анна Зайкова «Усадьбы» в частном секторе. Анна Зайкова «Усадьбы» в частном секторе. Анна Зайкова «Усадьбы» в частном секторе. Анна Зайкова «Усадьбы» в частном секторе. Анна Зайкова

Максим Максименко отмечает, что, как бы то ни было, этот закон мог бы спасти нас в случае с Обским бульваром.

«Это, конечно, не по-человечески. Но бездействие в этом случае усугубляет ситуацию с каждым днем. В итоге мы получим болезненный конфликт интересов, разрешение которого потребует непопулярных политических шагов», — поясняет руководитель архитектурного бюро MVDA.

Хотя проект бульвара остается на слуху и появляется в каждой новой версии генплана города, пока нет никаких конкретных шагов по его реализации. Так в 2018 году мэрия поясняла, что не спешит разрабатывать проект, «потому что на это в бюджете нет денег».

Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова. Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова.

А жизнь тем временем подталкивает город к этому. Взять, например, историю с новым корпусом Алтайского госуниверситета. Когда место для постройки еще не было точно определено, историк и краевед Данил Дегтярев выступал с докладом по поводу многострадального бульвара.

«Мы, авторы доклада, предлагали развернуть этот проект и строить АГУ на Обском бульваре. Причем не одно здание, а цельный кампус, как сейчас делают современные вузы: с корпусами, общежитиями, спортцентром. Все будет рядом, до Ленинского можно будет дойти за 10−15 минут. К сожалению, к нашему выступлению не прислушались», — делится историк.

Реализованная часть Обского бульвара. АлтГТУ

Что дальше

Это четвертая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?