Слишком гениально. Почему в Барнауле не могут построить Обской бульвар

Жители потенциального Обского бульвара, который запланирован в Барнауле еще в 1937 году, устали ждать расселения. Однако постепенно на месте ветхих избушек появляются современные коттеджи. Это снижает шансы на реализацию амбициозного проекта. Altapress.ru выяснил, при каких условиях Барнаул сможет обзавестись долгожданным бульваром.

В чем гениальность бульвара?

Идея строительства Обского бульвара появилась в генеральном плане города в 1937 году. С тех пор затея кочует из документа в документ.

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

Это было радикальное предложение на долгосрочную перспективу, которое направляло градостроителей в нужном русле. Позволяло им постепенно подбираться к цели. Безусловно, что-то гениальное в этой идее есть, раз от нее не отказались на протяжении восьми десятков лет.

По первой задумке авторов, Обской бульвар — это широкая улица, по которой можно прогуляться от центра города (пр. Ленина) до берега Оби и дальше на остров Побочень. Изначально она была прямой — от крайкома партии (сейчас там находится краевое правительство) до реки, но позже ее повернули на восток от переулка Трудовой, чтобы обойти продуктовые склады товарно-железнодорожной станции. Вдоль бульвара должна была разрастись общественно-деловая застройка и, конечно же, многоэтажные жилые дома.

В широко распиаренном проекте компании «Ликом», который появился в 2006 году, планировалось возводить пешеходную улицу на эстакаде, строить четырехъярусные подземные парковки под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание правительства.

Проект Обского бульвара компании «Ликом». Дмитрий Лямзин.

В 1980-х годах удалось построить только начало Обского бульвара — от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство притормозилось, в том числе из-за того, что нужно было потратиться на подпорную стену для укрепление берега, а средств на это не было. К слову, полкилометра подобного сооружения для городской набережной в 2016 году обошлись в 180 млн рублей.

Позже все застопорилось из-за проблем с выкупом частного сектора.

Синим цветом обозначена зона средней и многоэтажной застройки, желтым — смешанной и общественно-деловой, зеленым — озеленения, красным — бульвара.

Сколько будет стоить расселение?

Проект бульвара от компании «Ликом» занимал 40 га. При средней цене сотки в центре города до 1 млн рублей (такую сумму называют застройщики, которые выкупают ветхие дома под строительство многоэтажек), расселение частного сектора может обойтись в сумму до 4 млрд рублей. По оценкам altapress.ru (на основе карты 2ГИС), только на прокладку бульвара потребуется около 10 га земли и 1 млрд рублей.

Зинаида Герасимович, которая в начале 2000-х возглавляла компанию «Барнаулкапстрой» и занималась разработкой проекта застройки Обского бульвара, уверена: коммерческий выкуп территории невозможен.

Зинаида Герасимович,

президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:

Мы вели переговоры, чтобы попасть в специальную федеральную программу, которая бы помогла реализовать проект. Но денег нам не дали: слишком дорого обходится выкуп частного сектора. Как только появилась информация о том, что мы готовимся строить бульвар, цены на землю взлетели до небес. За дом площадью 12 «квадратов» просили две двухкомнатные квартиры в центре, дачу и хороший автомобиль. И это не шутки.

Будущий Обской бульвар. Вид на город. Анна Зайкова.

Что думают «заложники» бульвара

Чтобы построить Обской бульвар, мэрия предпринимала усилия, рассказывала в 2015 году Светлана Чаузова, тогда замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. «Мы 25−30 лет держали эту часть города, не давая семьям оформлять новые прописки. В результате устав ждать, люди начали обращаться в администрацию. Мы получили около 3 тысяч жалоб», — рассказывала Чаузова.

Прописка на территории под снос возобновилась, но жить там не комфортно: частный сектор до сих пор не имеет водопровода, канализации, центрального отопления. Многие участки очевидно заброшены — там уже нет грядок, надворные постройки разрушены. Домики, построенные больше полувека назад, ушли по окна в землю, их крыши покрыты раскрошившимся рубероидом, а стены — гнилыми досочками.

Точечное строительство. Ветхий частный сектор. Анна Зайкова.

Дмитрий,

внук одной из собственниц участка на пер. Трудовом:

В доме бабушки и ее соседки нет воды. Приезжаю каждый день, чтобы принести им несколько ведер из колонки с соседней улицы. Они не могут провести газ: само подключение сети стоит около 100 тысяч рублей, а также для этого нужна вода в доме. Поэтому им приходится топить печи. И это в центре города в XXI веке! Мы уже несколько десятков лет ждем расселения, но дальше обещаний дело не идет.

Многие жители улиц Шевченко, Димитрова, Промышленной, переулка Трудового мечтают передать участок застройщику в обмен на квартиру. Хотя есть и такие, кто рассчитывает на деньги. Дмитрий говорит, что землю в этой части города сейчас готовы продать по 450−600 тысяч рублей за сотку, но найти покупателя сложно, потому что непонятны перспективы территории.

«Я приобрел здесь два надела, потому что они были достаточно дешевы по сравнению с другими участками в центре», — признается Дмитрий.

Будущий Обской бульвар. Анна Зайкова.

Ирина,

собственница участка на ул. Шевченко:

Еще моему деду лет 70 назад в администрации города говорили: ничего не строй, мы будем все сносить и строить бульвар. В доме вырос мой папа. Он уже умер, но до сих пор ничего не произошло. В 2017 году я организовала несколько соседей, пригласила риэлторов, которые помогли найти несколько потенциальных девелоперов. Как минимум две компании были готовы выкупить несколько участков под многоэтажный дом. Сделка не состоялась, потому что в архитектуре города заявили, что разрешения на строительство не дадут.

Реализованная часть Обского бульвара. АлтГТУ

Архитекторы, который разрабатывали эскизный проект для потенциальных покупателей, предположили, что это связано с тем, что территория не обеспечена сетями коммуникаций и дорогами, рассказала Ирина.

Какие есть варианты

В генеральном плане развития города до 2038 года идея строительства Обского бульвара сохраняется, хотя по сравнению с предыдущими предложениями — она ущербная, считает Виктор Четошников. Дело в том, что теперь бульвар должен упереться в улицу Промышленную.

И по-прежнему получить разрешение на строительство дома в этой части города сложно или почти невозможно, говорят жители. Поэтому многие, кому надоело ждать благ цивилизации, строят дома самовольно, а потом через суд их узаконивают.

«Естественно, в случае расселения я буду продавать свой новый дом гораздо дороже, чем если бы речь шла только об участке с ветхим строением», — говорит Олег, который сейчас строит на месте будущего бульвара коттедж.

Из-за подобной ситуации застройщику ЖК «Большая медведица» за «Сити-Центром» пришлось изменить проект: девелопер не стал выкупать за 20 млн рублей коттедж на пяти сотках, а по цене земли хозяева его не отдали.

Точечное строительство. Ветхий частный сектор. Анна Зайкова.

Зинаида Герасимович,

президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:

Пока в России не будет законодательства, регулирующего снос ради развития города, Обского бульвара в Барнауле не появится. Действовать можно по-другому: разработать и утвердить проект планировки этой части города. Тогда девелопер сможет выкупать отдельные участки и застраивать их зданиями, которые не будут в последствии мешать соседним. А также останутся места под социальные учреждения, дороги.

Но пока мэрия не спешит разработать такой проект планировки для территории Обского бульвара и других участков, занятых ветхим жильем, «потому что на это в бюджете нет денег».

Жительница этого района Ирина рассказывает, что в комитете по строительству и архитектуре города ей в частном порядке сообщили: до 2021 года никакого строительства на территории будущего Обского бульвара не будет. Почему именно эта дата, ей не объяснили.