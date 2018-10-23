Слишком гениально. Почему в Барнауле не могут построить Обской бульвар

В чем гениальность бульвара?
Идея строительства Обского бульвара появилась в генеральном плане города в 1937 году. С тех пор затея кочует из документа в документ.
Виктор Четошников,
главный архитектор Алтайского края:
Это было радикальное предложение на долгосрочную перспективу, которое направляло градостроителей в нужном русле. Позволяло им постепенно подбираться к цели. Безусловно, что-то гениальное в этой идее есть, раз от нее не отказались на протяжении восьми десятков лет.
По первой задумке авторов, Обской бульвар — это широкая улица, по которой можно прогуляться от центра города (пр. Ленина) до берега Оби и дальше на остров Побочень. Изначально она была прямой — от крайкома партии (сейчас там находится краевое правительство) до реки, но позже ее повернули на восток от переулка Трудовой, чтобы обойти продуктовые склады товарно-железнодорожной станции. Вдоль бульвара должна была разрастись общественно-деловая застройка и, конечно же, многоэтажные жилые дома.
В широко распиаренном проекте компании «Ликом», который появился в 2006 году, планировалось возводить пешеходную улицу на эстакаде, строить четырехъярусные подземные парковки под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание правительства.
В 1980-х годах удалось построить только начало Обского бульвара — от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство притормозилось, в том числе из-за того, что нужно было потратиться на подпорную стену для укрепление берега, а средств на это не было. К слову, полкилометра подобного сооружения для городской набережной в 2016 году обошлись в 180 млн рублей.
Позже все застопорилось из-за проблем с выкупом частного сектора.
Синим цветом обозначена зона средней и многоэтажной застройки, желтым — смешанной и общественно-деловой, зеленым — озеленения, красным — бульвара.
Сколько будет стоить расселение?
Проект бульвара от компании «Ликом» занимал 40 га. При средней цене сотки в центре города до 1 млн рублей (такую сумму называют застройщики, которые выкупают ветхие дома под строительство многоэтажек), расселение частного сектора может обойтись в сумму до 4 млрд рублей. По оценкам altapress.ru (на основе карты 2ГИС), только на прокладку бульвара потребуется около 10 га земли и 1 млрд рублей.
Зинаида Герасимович, которая в начале 2000-х возглавляла компанию «Барнаулкапстрой» и занималась разработкой проекта застройки Обского бульвара, уверена: коммерческий выкуп территории невозможен.
Зинаида Герасимович,
президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:
Мы вели переговоры, чтобы попасть в специальную федеральную программу, которая бы помогла реализовать проект. Но денег нам не дали: слишком дорого обходится выкуп частного сектора. Как только появилась информация о том, что мы готовимся строить бульвар, цены на землю взлетели до небес. За дом площадью 12 «квадратов» просили две двухкомнатные квартиры в центре, дачу и хороший автомобиль. И это не шутки.
Что думают «заложники» бульвара
Чтобы построить Обской бульвар, мэрия предпринимала усилия, рассказывала в 2015 году Светлана Чаузова, тогда замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. «Мы 25−30 лет держали эту часть города, не давая семьям оформлять новые прописки. В результате устав ждать, люди начали обращаться в администрацию. Мы получили около 3 тысяч жалоб», — рассказывала Чаузова.
Прописка на территории под снос возобновилась, но жить там не комфортно: частный сектор до сих пор не имеет водопровода, канализации, центрального отопления. Многие участки очевидно заброшены — там уже нет грядок, надворные постройки разрушены. Домики, построенные больше полувека назад, ушли по окна в землю, их крыши покрыты раскрошившимся рубероидом, а стены — гнилыми досочками.
Дмитрий,
внук одной из собственниц участка на пер. Трудовом:
В доме бабушки и ее соседки нет воды. Приезжаю каждый день, чтобы принести им несколько ведер из колонки с соседней улицы. Они не могут провести газ: само подключение сети стоит около 100 тысяч рублей, а также для этого нужна вода в доме. Поэтому им приходится топить печи. И это в центре города в XXI веке! Мы уже несколько десятков лет ждем расселения, но дальше обещаний дело не идет.
Многие жители улиц Шевченко, Димитрова, Промышленной, переулка Трудового мечтают передать участок застройщику в обмен на квартиру. Хотя есть и такие, кто рассчитывает на деньги. Дмитрий говорит, что землю в этой части города сейчас готовы продать по 450−600 тысяч рублей за сотку, но найти покупателя сложно, потому что непонятны перспективы территории.
«Я приобрел здесь два надела, потому что они были достаточно дешевы по сравнению с другими участками в центре», — признается Дмитрий.
Ирина,
собственница участка на ул. Шевченко:
Еще моему деду лет 70 назад в администрации города говорили: ничего не строй, мы будем все сносить и строить бульвар. В доме вырос мой папа. Он уже умер, но до сих пор ничего не произошло. В 2017 году я организовала несколько соседей, пригласила риэлторов, которые помогли найти несколько потенциальных девелоперов. Как минимум две компании были готовы выкупить несколько участков под многоэтажный дом. Сделка не состоялась, потому что в архитектуре города заявили, что разрешения на строительство не дадут.
Архитекторы, который разрабатывали эскизный проект для потенциальных покупателей, предположили, что это связано с тем, что территория не обеспечена сетями коммуникаций и дорогами, рассказала Ирина.
Какие есть варианты
В генеральном плане развития города до 2038 года идея строительства Обского бульвара сохраняется, хотя по сравнению с предыдущими предложениями — она ущербная, считает Виктор Четошников. Дело в том, что теперь бульвар должен упереться в улицу Промышленную.
И по-прежнему получить разрешение на строительство дома в этой части города сложно или почти невозможно, говорят жители. Поэтому многие, кому надоело ждать благ цивилизации, строят дома самовольно, а потом через суд их узаконивают.
«Естественно, в случае расселения я буду продавать свой новый дом гораздо дороже, чем если бы речь шла только об участке с ветхим строением», — говорит Олег, который сейчас строит на месте будущего бульвара коттедж.
Из-за подобной ситуации застройщику ЖК «Большая медведица» за «Сити-Центром» пришлось изменить проект: девелопер не стал выкупать за 20 млн рублей коттедж на пяти сотках, а по цене земли хозяева его не отдали.
Зинаида Герасимович,
президент ассоциации СРО «Алтайские строители»:
Пока в России не будет законодательства, регулирующего снос ради развития города, Обского бульвара в Барнауле не появится. Действовать можно по-другому: разработать и утвердить проект планировки этой части города. Тогда девелопер сможет выкупать отдельные участки и застраивать их зданиями, которые не будут в последствии мешать соседним. А также останутся места под социальные учреждения, дороги.
Но пока мэрия не спешит разработать такой проект планировки для территории Обского бульвара и других участков, занятых ветхим жильем, «потому что на это в бюджете нет денег».
Жительница этого района Ирина рассказывает, что в комитете по строительству и архитектуре города ей в частном порядке сообщили: до 2021 года никакого строительства на территории будущего Обского бульвара не будет. Почему именно эта дата, ей не объяснили.