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Как выглядит барнаульский Обской бульвар, который мы потеряем

Администрация города готовит проект благоустройства Обского бульвара: планирует спилить старые деревья и посадить новые, добавить архитектурный свет, лавочки, починить фонтан. Altapress.ru узнал, как выглядит общественная территория накануне большого ремонта и что по этому поводу думают горожане.

Обской бульвар. 2018 год.
Обской бульвар. 2018 год.
Анна Зайкова.

Обской бульвар расположен между Нулевой километром на пр. Ленина и пр. Комсомольским. Огромная территория, которая когда-то была рощей, стала общественной и парковой в 1980-х годах. Во время городских праздников она собирает массу людей, в обычные дни здесь гуляют родители с детьми, студенты, посетители Диагностического центра и Горбольницы № 1.

В Барнауле собираются серьезно обновить Обской бульвар
Жизнь

В последнее время бульвар обветшал: выкрошилась плитка тротуаров, облицовок подпорных стен, уже не нарядно выглядят оба фонтана, а немногочисленные светильники расколоты. Но главная его достопримечательность — роща — по-прежнему украшает город.

Планируется, что территорию реконструируют по программе «Комфортная городская среда». По проекту АлтГТУ, сюда хотят добавить лавочки, ландшафтное озеленение, отремонтировать покрытия. Также планируется омолодить парк: вырубить 103 лиственницы. При этом процент озеленения территории увеличится. Однако горожан беспокоит эта перспектива обновления территории.

Обской бульвар. 2018 год.
Обской бульвар. 2018 год.
Анна Зайкова.

Елена,
жительница Барнаула:

Молодые саженцы будут расти много лет прежде чем дадут такую зелень. Лучше постепенно менять их: сажать рядом со старыми деревьями молодые. А когда они подрастут, очищать территорию.

За снос «проголосовал» только один из опрошенных altapress.ru барнаульцев. Анатолий напомнил, что во время июньского шторма в городе повалило множество деревьев. Поэтому опасные растения нужно убирать с городских улиц.

Обской бульвар. 2018 год.
Обской бульвар. 2018 год.
Анна Зайкова.

С ним согласна Галина Синогейкина, научный сотрудник центра декоративного садоводства ФГБНУ НИИС им. Лисавенко, кандидат сельскохозяйственных наук: «Множество деревьев в Барнауле действительно пора менять. Это в последнее время подтверждают последствия сильных ветров из-за которых деревья падают на дороги, автомобили».

Сотрудница НИИ пояснила, что решение о сносе дерева принимают эксперты. Они оценивают дерево по внешним признакам: есть ли на нем паразиты и грибки, высохшие ветки и другие повреждения. Но она согласна, что разовая вырубка деревьев сокращает объем зелени в городе, что плохо влияет на человека.

Перспективы ремонта

Пока точно неизвестно, когда начнется ремонт Обского бульвара. Эта территория не попала в список приоритетных, на которые направлены федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году. Горожане сами отказались от этого, показали результаты прошлогоднего голосования (в «отказниках» неожиданно оказалась еще и Демидовская площадь. — Прим. altapress.ru).

Обской бульвар. 2018 год.
Обской бульвар. 2018 год.
Анна Зайкова.

Александр Алексеенко, замглавы Барнаула по городскому хозяйству, на встрече со СМИ рассказал, что пока неизвестны объемы финансирования программы на 2019 год, а также принципы выбора территории.

Александр Алексеенко,
замглавы города по городскому хозяйству:

В прошлом году поступило распоряжение провести голосование среди горожан. Как это будет организовано сейчас — неизвестно. Все-таки голосование — это дорогое мероприятие.

В связи с этим чиновник не смог пояснить, какой объем средств запланирован на реконструкцию бульвара.

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