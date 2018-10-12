Как выглядит барнаульский Обской бульвар, который мы потеряем

Администрация города готовит проект благоустройства Обского бульвара: планирует спилить старые деревья и посадить новые, добавить архитектурный свет, лавочки, починить фонтан. Altapress.ru узнал, как выглядит общественная территория накануне большого ремонта и что по этому поводу думают горожане.

Обской бульвар расположен между Нулевой километром на пр. Ленина и пр. Комсомольским. Огромная территория, которая когда-то была рощей, стала общественной и парковой в 1980-х годах. Во время городских праздников она собирает массу людей, в обычные дни здесь гуляют родители с детьми, студенты, посетители Диагностического центра и Горбольницы № 1.

В последнее время бульвар обветшал: выкрошилась плитка тротуаров, облицовок подпорных стен, уже не нарядно выглядят оба фонтана, а немногочисленные светильники расколоты. Но главная его достопримечательность — роща — по-прежнему украшает город.

Планируется, что территорию реконструируют по программе «Комфортная городская среда». По проекту АлтГТУ, сюда хотят добавить лавочки, ландшафтное озеленение, отремонтировать покрытия. Также планируется омолодить парк: вырубить 103 лиственницы. При этом процент озеленения территории увеличится. Однако горожан беспокоит эта перспектива обновления территории.

Обской бульвар. 2018 год. Анна Зайкова.

Елена,

жительница Барнаула:

Молодые саженцы будут расти много лет прежде чем дадут такую зелень. Лучше постепенно менять их: сажать рядом со старыми деревьями молодые. А когда они подрастут, очищать территорию.

За снос «проголосовал» только один из опрошенных altapress.ru барнаульцев. Анатолий напомнил, что во время июньского шторма в городе повалило множество деревьев. Поэтому опасные растения нужно убирать с городских улиц.

Обской бульвар. 2018 год. Анна Зайкова.

С ним согласна Галина Синогейкина, научный сотрудник центра декоративного садоводства ФГБНУ НИИС им. Лисавенко, кандидат сельскохозяйственных наук: «Множество деревьев в Барнауле действительно пора менять. Это в последнее время подтверждают последствия сильных ветров из-за которых деревья падают на дороги, автомобили».

Сотрудница НИИ пояснила, что решение о сносе дерева принимают эксперты. Они оценивают дерево по внешним признакам: есть ли на нем паразиты и грибки, высохшие ветки и другие повреждения. Но она согласна, что разовая вырубка деревьев сокращает объем зелени в городе, что плохо влияет на человека.

Перспективы ремонта

Пока точно неизвестно, когда начнется ремонт Обского бульвара. Эта территория не попала в список приоритетных, на которые направлены федеральные деньги по программе «Комфортная городская среда» в 2018 году. Горожане сами отказались от этого, показали результаты прошлогоднего голосования (в «отказниках» неожиданно оказалась еще и Демидовская площадь. — Прим. altapress.ru).

Обской бульвар. 2018 год. Анна Зайкова.

Александр Алексеенко, замглавы Барнаула по городскому хозяйству, на встрече со СМИ рассказал, что пока неизвестны объемы финансирования программы на 2019 год, а также принципы выбора территории.

Александр Алексеенко,

замглавы города по городскому хозяйству:

В прошлом году поступило распоряжение провести голосование среди горожан. Как это будет организовано сейчас — неизвестно. Все-таки голосование — это дорогое мероприятие.

В связи с этим чиновник не смог пояснить, какой объем средств запланирован на реконструкцию бульвара.