В Барнауле собираются серьезно обновить Обской бульвар

Обской бульвар — территория, расположенная между пр. Ленина и пр. Комсомольским, а также ул. Шевченко и пл. Ветеранов. В будущем планируется, что Обской бульвар протянется до Оби и станет одним из главных променадов города.
Что собираются сделать на Обском бульваре
- Озеленить территорию. Для этого предстоит восстановить кустарники живой изгороди, разбить цветники, добавить около 40 деревьев различных пород, например, маньчжурский орех, декоративные яблони, ели. В процессе реконструкции Обского бульвара по заданию заказчика предстоит снести 103 больных лиственницы и на их месте высадить 115 новых. Озеленением займется «Горзеленхоз».
- Добавить пандусы для маломобильных групп населения и в целом устроить бульвар так, чтобы он был удобен для передвижения на колясках. Предусмотреть дополнительные места парковок, а также более рационально организовать существующие.
- Установить больше лавочек. Архитекторы предлагают использовать современные решения — лэндинги (длинные лавки), которые протянут вдоль клумб и фонтанов. А также расставить по бульвару отдельные лавочки со спинками и устроить сидения на подпорных стенках.
- Добавить ландшафтное освещение, чтобы подчеркнуть красоту бульвара и отдельных особенно живописных деревьев в вечернее и ночное время, а также сделать его безопасным. Подсветить «Дом афганцев» архитектурным светом.
- Убрать рекламные конструкции с пр. Ленина, которые закрывают панораму на бульвар.
- Заменить покрытие около стеллы «Нулевой километр» и отремонтировать ее, в том числе расколотые знаки зодиака.
- Отремонтировать фонтаны Обского бульвара, в том числе фонтан «Космос». Для последнего разработан отдельный проект.
- Возможно демонтировать газгольдерную, если сейчас она не функционирует.
Артем Малыгин,
главный архитектор проекта:
Нам поставили задачу освежить и обновить территорию. Нужно было заменить деревья и отделочные материалы, а также перенести и заменить источники освещения. Сделать что-то больше для этой территории невозможно из-за объема предполагаемого финансирования, хотя у рабочей группы есть масса предложений.
Нужно лучше
Члены градостроительного совета сделали авторам проекта Обского бульвара замечания. Например, посоветовали продумать выход с территории променада не на парковки, а на специальные пешеходные зоны. Также следует тщательно продумать архитектурное освещение, чтобы оно не мешало жителям соседних домов и не испортило фасад памятника архитектуры — «Дома афганцев».
Звучали слова сожаления, что невозможно кардинально изменить облик Обского бульвара, чтобы он превратился в действительно актуальное городское пространство, которое бы достойно выглядело на фоне известных в стране проектов.
Коллектив призвали работать профессионально, принять во внимание, что специалисты дорожного комитета глубоко не вникают в проектирование территории, поэтому могут просить удешевить будущие работы. В частности, архитекторам рекомендовали все же сделать симметричными дорожки. «Этот вопрос мы решим на уровне комитетов», — подчеркнул Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Когда Обской бульвар благоустроят
В 2018 году барнаульцы отказались от благоустройства Обского бульвара во время голосования за территории, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2023 годы». На это направляли 218 млн рублей. О запланированной на 2019 год сумме еще не сообщали.