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В Барнауле собираются серьезно обновить Обской бульвар

На барнаульском Обском бульваре планируют заменить старые деревья на молодые, установить антивандальные лавочки и добавить архитектурный свет. Проект по заказу городского комитета по дорожному хозяйству готовит АлтГТУ. Представлявший его на градостроительном совете 20 сентября Артем Малыгин уточнил, что часть спорных решений приходится принимать из-за скудости финансирования.

Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
АлтГТУ.

Обской бульвар — территория, расположенная между пр. Ленина и пр. Комсомольским, а также ул. Шевченко и пл. Ветеранов. В будущем планируется, что Обской бульвар протянется до Оби и станет одним из главных променадов города.

Что собираются сделать на Обском бульваре

  • Озеленить территорию. Для этого предстоит восстановить кустарники живой изгороди, разбить цветники, добавить около 40 деревьев различных пород, например, маньчжурский орех, декоративные яблони, ели. В процессе реконструкции Обского бульвара по заданию заказчика предстоит снести 103 больных лиственницы и на их месте высадить 115 новых. Озеленением займется «Горзеленхоз».
  • Добавить пандусы для маломобильных групп населения и в целом устроить бульвар так, чтобы он был удобен для передвижения на колясках. Предусмотреть дополнительные места парковок, а также более рационально организовать существующие.
Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
АлтГТУ.
  • Установить больше лавочек. Архитекторы предлагают использовать современные решения — лэндинги (длинные лавки), которые протянут вдоль клумб и фонтанов. А также расставить по бульвару отдельные лавочки со спинками и устроить сидения на подпорных стенках.
  • Добавить ландшафтное освещение, чтобы подчеркнуть красоту бульвара и отдельных особенно живописных деревьев в вечернее и ночное время, а также сделать его безопасным. Подсветить «Дом афганцев» архитектурным светом.
  • Убрать рекламные конструкции с пр. Ленина, которые закрывают панораму на бульвар.
  • Заменить покрытие около стеллы «Нулевой километр» и отремонтировать ее, в том числе расколотые знаки зодиака.
  • Отремонтировать фонтаны Обского бульвара, в том числе фонтан «Космос». Для последнего разработан отдельный проект.
  • Возможно демонтировать газгольдерную, если сейчас она не функционирует.

Артем Малыгин,
главный архитектор проекта:

Нам поставили задачу освежить и обновить территорию. Нужно было заменить деревья и отделочные материалы, а также перенести и заменить источники освещения. Сделать что-то больше для этой территории невозможно из-за объема предполагаемого финансирования, хотя у рабочей группы есть масса предложений.

Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
Эскизный проект благоустройства Обского бульвара.
АлтГТУ.

Нужно лучше

Члены градостроительного совета сделали авторам проекта Обского бульвара замечания. Например, посоветовали продумать выход с территории променада не на парковки, а на специальные пешеходные зоны. Также следует тщательно продумать архитектурное освещение, чтобы оно не мешало жителям соседних домов и не испортило фасад памятника архитектуры — «Дома афганцев».

Звучали слова сожаления, что невозможно кардинально изменить облик Обского бульвара, чтобы он превратился в действительно актуальное городское пространство, которое бы достойно выглядело на фоне известных в стране проектов.

Коллектив призвали работать профессионально, принять во внимание, что специалисты дорожного комитета глубоко не вникают в проектирование территории, поэтому могут просить удешевить будущие работы. В частности, архитекторам рекомендовали все же сделать симметричными дорожки. «Этот вопрос мы решим на уровне комитетов», — подчеркнул Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Когда Обской бульвар благоустроят

В 2018 году барнаульцы отказались от благоустройства Обского бульвара во время голосования за территории, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2023 годы». На это направляли 218 млн рублей. О запланированной на 2019 год сумме еще не сообщали.

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