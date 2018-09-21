В Барнауле собираются серьезно обновить Обской бульвар

На барнаульском Обском бульваре планируют заменить старые деревья на молодые, установить антивандальные лавочки и добавить архитектурный свет. Проект по заказу городского комитета по дорожному хозяйству готовит АлтГТУ. Представлявший его на градостроительном совете 20 сентября Артем Малыгин уточнил, что часть спорных решений приходится принимать из-за скудости финансирования.

Обской бульвар — территория, расположенная между пр. Ленина и пр. Комсомольским, а также ул. Шевченко и пл. Ветеранов. В будущем планируется, что Обской бульвар протянется до Оби и станет одним из главных променадов города.

Что собираются сделать на Обском бульваре

Озеленить территорию. Для этого предстоит восстановить кустарники живой изгороди , разбить цветники , добавить около 40 деревьев различных пород , например , маньчжурский орех , декоративные яблони , ели. В процессе реконструкции Обского бульвара по заданию заказчика предстоит снести 103 больных лиственницы и на их месте высадить 115 новых. Озеленением займется «Горзеленхоз».

Для этого предстоит восстановить кустарники живой изгороди разбить цветники добавить около 40 деревьев различных пород например маньчжурский орех декоративные яблони ели. В процессе реконструкции Обского бульвара по заданию заказчика предстоит снести 103 больных лиственницы и на их месте высадить 115 новых. Озеленением займется «Горзеленхоз». Добавить пандусы для маломобильных групп населения и в целом устроить бульвар так , чтобы он был удобен для передвижения на колясках. Предусмотреть дополнительные места парковок , а также более рационально организовать существующие.

Эскизный проект благоустройства Обского бульвара. АлтГТУ.

Установить больше лавочек. Архитекторы предлагают использовать современные решения — лэндинги ( длинные лавки), которые протянут вдоль клумб и фонтанов. А также расставить по бульвару отдельные лавочки со спинками и устроить сидения на подпорных стенках.

Архитекторы предлагают использовать современные решения — лэндинги длинные лавки), которые протянут вдоль клумб и фонтанов. А также расставить по бульвару отдельные лавочки со спинками и устроить сидения на подпорных стенках. Добавить ландшафтное освещение , чтобы подчеркнуть красоту бульвара и отдельных особенно живописных деревьев в вечернее и ночное время , а также сделать его безопасным. Подсветить «Дом афганцев» архитектурным светом.

, чтобы подчеркнуть красоту бульвара и отдельных особенно живописных деревьев в вечернее и ночное время а также сделать его безопасным. Подсветить «Дом афганцев» архитектурным светом. Убрать рекламные конструкции с пр. Ленина , которые закрывают панораму на бульвар.

с пр. Ленина которые закрывают панораму на бульвар. Заменить покрытие около стеллы «Нулевой километр» и отремонтировать ее , в том числе расколотые знаки зодиака.

около стеллы «Нулевой километр» и отремонтировать ее в том числе расколотые знаки зодиака. Отремонтировать фонтаны Обского бульвара , в том числе фонтан «Космос». Для последнего разработан отдельный проект.

Обского бульвара в том числе фонтан «Космос». Для последнего разработан отдельный проект. Возможно демонтировать газгольдерную, если сейчас она не функционирует.

Артем Малыгин,

главный архитектор проекта:

Нам поставили задачу освежить и обновить территорию. Нужно было заменить деревья и отделочные материалы, а также перенести и заменить источники освещения. Сделать что-то больше для этой территории невозможно из-за объема предполагаемого финансирования, хотя у рабочей группы есть масса предложений.

Эскизный проект благоустройства Обского бульвара. АлтГТУ.

Нужно лучше

Члены градостроительного совета сделали авторам проекта Обского бульвара замечания. Например, посоветовали продумать выход с территории променада не на парковки, а на специальные пешеходные зоны. Также следует тщательно продумать архитектурное освещение, чтобы оно не мешало жителям соседних домов и не испортило фасад памятника архитектуры — «Дома афганцев».

Звучали слова сожаления, что невозможно кардинально изменить облик Обского бульвара, чтобы он превратился в действительно актуальное городское пространство, которое бы достойно выглядело на фоне известных в стране проектов.

Коллектив призвали работать профессионально, принять во внимание, что специалисты дорожного комитета глубоко не вникают в проектирование территории, поэтому могут просить удешевить будущие работы. В частности, архитекторам рекомендовали все же сделать симметричными дорожки. «Этот вопрос мы решим на уровне комитетов», — подчеркнул Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Когда Обской бульвар благоустроят

В 2018 году барнаульцы отказались от благоустройства Обского бульвара во время голосования за территории, которые отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды на 2018−2023 годы». На это направляли 218 млн рублей. О запланированной на 2019 год сумме еще не сообщали.