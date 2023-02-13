О, враг, стань другом. Барнаульские школьники придумали, как яму за «Европой» обратить в парк

Пока взрослые собирают инициативную группу и начинают думать о том, как изменить овраг за «Европой», подростки уже знают, что будет полезно городу. Еще осенью девятиклассники из 132 школы придумали концепцию будущего парка. О своих мечтах и целях они рассказали altapress.ru .

Овраг в сердце района

132 школа им. Николая Малахова находится в 500 метрах от оврага, на противоположной стороне от Европы. От ВДНХ к ТЦ ведет тропинка по заброшенному участку — неплохо срезает путь, поэтому пользуются ею часто.

«Нам там неудобно ходить: вечером вообще не видно дороги — можно оступиться и упасть. Опасно. Зимой скользко, а весной и осенью — грязно», — говорит ученик 9 «Е» Артем Зайда.

Край оврага за «Европой». Анна Зайкова.

Когда у школьников появилась возможность поучаствовать в кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству, долго выбирать тему им не пришлось.

«Этот овраг находится прямо в сердце нашего района, его окружают и жилые здания, и ТЦ — его обязательно нужно сделать удобным», — уверен Зайда.

Где находится овраг.

«Особо делать нечего»

Артем вместе с одноклассниками Александром Убертом, Львом Гранкиным и Семеном Поляковым изучили историю пустыря. Оказалось, что в 1980-е здесь уже начали закладывать парк — барнаульцы высадили около 5 тыс. деревьев.

Далее перешли к мозговому штурму: собрались после занятий в библиотеке и стали думать, без чего будущий парк не сможет обойтись.

Лев Гранкин , Александр Уберт , Артем Зайда и Семен Поляков. Екатерина Карзова.

Так подростки решили, что нужно разделить территорию на секторы: пруд, детские площадки и каток. Поставить лавочки и фонари, сделать велосипедные дорожки и, конечно, удобные спуски к оврагу. Зимой его стенки школьники предлагают превращать в безопасные ледяные горки для детей.

Также важно оставить простор для предпринимателей, которые могут инвестировать в преобразование парка.

«Это место может подойти для фестивалей. Такие в нашем районе их сейчас проводят разве что только на площадке у „Праздничного“», — говорит Артем Зайда. — Да и можно просто походить: сейчас мы гуляем только у подъездов. Здесь особо делать нечего. Рядом нет никаких парков".

Артем Зайда. Екатерина Карзова.

Помочь всем

На этом фантазия учеников не остановилась. Они предлагают построить на территории пустыря не кафе или парк аттракционов, а… центр социального обслуживания.

«Мы хотим, чтобы здесь люди с ограниченными возможностями могли заниматься в кружках. А обычные подростки помогать им, волонтерить — это полезно для самореализации», — рассуждают дети.

Они уже продумали, каким будет здание: три этажа общей площадью 30 тыс. кв. м. Объект планируют разделить на два крыла. В правом — конферец-зал для занятий и обсуждений.

Школьники даже позаботились о районной администрации. «Глава часто проводит большие заседания в нашей школе, у него нет помещений для крупных встреч, — говорит Артем Зайда. — Центр мог бы решить проблему».

В левом крыле подростки предложили открыть «комнаты помощи» для бездомных, где можно оказывать бесплатные медицинские услуги и кормить их.

Бедность. Бездомные. CCO

Коммерческая тайна

Со своей идеей школьники с большим успехом прошли отборочный тур испытаний от Высшей школы экономики. «Но второй тур провалили, немного не поняли задание: у девятого класса большая загрузка, да и участвовали впервые, — рассказывает наставник, учитель истории и обществознания Татьяна Медведева.

Ребята не представили бизнес-план — не зря их команда называется «Коммерческая тайна».

Но они в общих чертах представляют, где можно найти деньги: пожертвования, инвестиции и государственная программа.

Может быть, все это выглядит мило и наивно, но подростки — барнаульцы, которые и будут пользоваться будущим парком. Не исключено, что через десятилетие со своими детьми.