Парк или снова высотки. Как барнаульцам «умыкнуть» кусок земли у застройщиков, чтобы городу дышалось легче

Застройщики все сильнее сжимают кольцо вокруг территории, где в советское время хотели разбить парк 50-летия СССР. На торги вновь выставлены участки на ул. Взлетной, 2-г и 2-д общей площадью 2,5 га. Есть надежда, что заброшенный надел в 14,5 га, оказавшийся внутри железобетонной петли, на время отпугнет девелопмент оврагами и буераками. Ведь к очередному юбилею краевой столицы здесь можно заложить парк 300-летия Барнаула. Altapress.ru разбирался, что нужно сделать, чтобы мы не утонули в бетоне.

История продажи земли

Администрация Барнаула пыталась продать под жилую застройку эти два участка земли еще в сентябре прошлого года. Девелоперы не выразили особого желания побороться за эти лоты. О своем намерении принять участие в торгах высказался только директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов.

Территория за ТЦ «Европа» изначально предназначалась для закладки парка 50-летия СССР, а в новое время — для строительства этнокультурной «Национальной деревни». В прошлом году общественность выступила против строительства на этом месте жилых комплексов.

ТЦ «Европа». Дмитрий Лямзин

Земля так и не была разыграна. Лоты исчезли с сайта торгов, чтобы спустя несколько месяцев появиться вновь. В апреле-мае 2021 года городские власти намерены разыграть право аренды на 10 лет и 8 месяцев.

Начальная стоимость годовой аренды участка на ул. Взлетной, 2-г площадью 1 га обойдется застройщику в 15,44 млн рублей в год, 1,5 га на ул. Взлетной, 2-д — в 22 млн.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Некоторые эксперты altapress.ru отметили, что на этот раз землю наверняка отдадут под возведение жилья. Поэтому вопрос с формированием зеленой зоны на этом месте встает ребром. Сейчас важно, чтобы жители Индустриального района высказались, нужен ли им новый парк.

Рекреационная зона для будущих поколений

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Рассказывая о планах относительно парка «Юбилейный», руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев отметил, что у него есть предложение для развития зеленого каркаса Барнаула и в Индустриальном районе. Было понятно, что оно касается территории, отданной в ноябре 2010 года Александром Карлиным (тогда губернатором региона) под строительство «Национальной деревни».

Напомним, эскизный проект этнокультурного объекта был разработан архитектором Станиславом Зенковым. На участке должен был появиться парк не только для прогулок, но и для знакомства с историей, культурой национальных диаспор края. Денег на реализацию амбициозной идеи не нашлось.

Так должна была выглядеть «Национальная деревня». Из архива Станислава Зенкова.

Свое предложение по использованию «заброшенных» 14,5 га земли Вакаев изложил на страницах еще не изданной книги «Барнаул: образ будущего». В связи с последними событиями — объявлением аукциона — политик не стал дожидаться публикации и представил широкой общественности одну из глав, где говорится о данной территории.

«По старому генеральному плану 1989 года территория, ограниченная улицами Шумакова, Малахова, Взлетной и Павловским трактом, отводилась под парк 50-летия СССР. Этот массив должен был обеспечить нормативную потребность горожан в зеленых насаждениях общего пользования», — говорится в тексте.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Известно, что реализовать план так и не удалось — грянули лихие 90-е. Тогда всем стало не до зеленого каркаса. Идея города-сада начала окончательно превращаться в «зеленый крах».

Со временем территорию, где хотели заложить парк, начали застраивать по периметру. Со стороны Павловского тракта землю завоевали расширяющиеся торговые центры, в частности «Европа». Со стороны ул. Взлетной было возведено здание МЧС и двухэтажная парковка. Кроме того, выросло здание «Экоярмарки ВДНХ», появились жилые многоэтажки.

Вид на Индустриальный район. Дмитрий Лямзин.

Продажа двух участков с литерами 2-г и 2-д стала еще одним ударом по идее появления зеленой зоны. «Перепрофилирование» одного из участков будущего парка под застройку оказалось возможным после очередного пересмотра генплана города.

Сейчас разграниченный надел в 14,5 га относится к категории «земли населенных пунктов» и является собственностью публично-правовых образований. Судя по всему, он находится на балансе города и пока предполагает размещение следующих объектов: парков культуры и отдыха, детских парков, парков аттракционов, музеев и т. д.

Время не на стороне парка

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Эксперты altapress.ru отмечают, что бороться за территорию нужно уже сейчас, пока земля не сменила свое функциональное назначение при утверждении обновленного генерального плана. Жителям Индустриального района стоит поторопиться и наконец высказать свое мнение. Что должно появиться на месте оврагов за ТЦ «Европа»: жилые высотки или большой парк?

Зеленую зону готовы поддержать общественники Барнаула.

«Если вокруг идеи будущего парка возникнет инициативная группа, я готов поделиться опытом работы в этом направлении. В частности, помочь составить петицию, организовать сбор подписей и т. д. Но для этого люди должны сами проявить инициативу. Для начала они могут обратиться в общественный совет парка „Изумрудный“», — подчеркнул представитель общественной организации «За зеленый Барнаул» Юрий Красильников.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Об этом говорит и депутат АКЗС Владислав Вакаев.

«Как и с парками „Изумрудный“ и „Юбилейный“, нужно начать с общественного запроса. И продажа двух участков на ул. Взлетной может стать спусковым механизмом для запуска общественного процесса по спасению оставшейся территории парка 50-летия СССР. Он мог бы стать началом общественного движения», — отметил Вакаев.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Он добавил, что лишать жителей Индустриального района зеленой зоны не совсем правильно.

Эксперты добавили, что деньги от аренды наделов город мог бы пустить на формирование зеленого каркаса, иными словами, на парк 300-летия Барнаула.

Что касается горожан, то есть множество правовых инструментов: петиции, выступления на различных мероприятиях, обращение к депутатам, городским властям, привлечение внимания к формированию парка.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

«Если люди будут инертно относиться к таким вопросам, положительного результата ждать не стоит. Но мы видим примеры, когда все больше горожан подключаются к процессу — создают петиции, направляют в органы власти свои предложения. В случае с парком, который придется создавать с нуля, свою волю должны высказать не один-два человека, а гораздо больше. Важно показать, насколько это необходимо Барнаулу и людям», — рассказал эколог, эксперт алтайского отделения ОНФ Алексей Грибков.

Анализ зеленого каркаса Барнаула. Из архива архитектора Андрея Атаджанова.

Специалисты отмечают, что даже на пустом месте к 2030 году может образоваться полноценный красивый парк. И реализация проекта пойдет по уже отработанному на «Изумрудном» механизму.

«Сейчас в очереди на восстановление стоит парк „Юбилейный“. Следующим может стать парк 300-летия Барнаула. Пока перспективы очень смутные. Но в случае если начнется движение, скорее всего, сначала сформируется рабочая группа, состоящая из разнопрофильных специалистов с соответствующим опытом. Работать можно по наработанной схеме: общественные слушания, стратегические сессии, аналитика, опросы и т. д. Очень вероятно, что будет организован конкурс на концепцию», — пояснил член общественного совета парка «Юбилейный», архитектор Андрей Атаджанов.

Андрей Атаджанов в архитектурной мастерской. Анна Зайкова.

Он добавил, что при грамотном подходе зеленая зона украсит город и станет новым ядром социоэкологического каркаса.

«Для озеленения будущего парка можно будет использовать, например, машину для высадки полномерных деревьев, купленную для „Изумрудного“», — добавил Вакаев.

Нью-Барнаул может задохнуться

Пробка. СС0

Индустриальный район активно развивается. Но это развитие преимущественно ограничивается жилой застройкой. На сегодняшний день формируется целый микрорайон, который некоторые жители негласно называют Нью-Барнаулом (в границах улиц Попова, Энтузиастов и Власихинской). Но в шаговой доступности нет ни одного благоустроенного зеленого островка. Новый объект для отдыха на ул. Ускова в одиночку не сможет решить экологическую проблему.

Мы уже не раз писали о том, что в Барнауле норма по озеленению на каждого горожанина формально выдержана за счет правого берега Оби. Но там вряд ли кто-то будет гулять. Тем временем экологи, урбанисты и архитекторы уверены, что для полноценной и комфортной жизни людям нужны парки, причем в шаговой доступности.

Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org

«Прежде всего это благоприятная окружающая среда. И людям было бы комфортно жить в ней, а не среди бетонно-асфальтовых джунглей», — пояснил Грибков.

Отметим, что кроме «Лесной сказки» и Мизюлинской рощи в относительной близости от новых районов просто нет благоустроенных зон для прогулок и отдыха.

«Если говорить о статистике обеспечения горожан зелеными зонами, то не стоит использовать подход из разряда „средняя температура по больнице“, нужно учитывать ситуацию в каждом конкретном микрорайоне — сколько в них парков, скверов, аллей и т. д. Этих объектов действительно не хватает», — подчеркнул эколог.

Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org

В данном случае, отмечает Грибков, нужно думать не только о приоритетном на сегодняшний день направлении — сохранении существующих зеленых зон, но и о создании новых. Парк имени очередного юбилея Барнаула мог бы пополнить копилку рекреационных территорий и стать настоящим брендом краевой столицы.

«Здесь важно провести грамотную градостроительную политику. От Общероссийского народного фронта мы уже обратились с рекомендациями, касающимися зеленых зон Барнаула, к городской администрации и правительству края. Ждем обратной связи», — рассказал Грибков.

Глас народа

Altapress.ru подготовил опрос.