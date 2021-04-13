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Недвижимость

Два новых жилых квартала появятся в Барнауле

Участки на ул. Взлетной, 2 г и 2д (рядом с ГУ МЧС) в Барнауле выставили на аукцион. Сейчас там пустырь.

Пустырь на ул. Взлетной, 2г в Барнауле.
Пустырь на ул. Взлетной, 2г в Барнауле.
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Ранее территория предназначалась для обустройства парковой зоны «Национальная деревня», но потом власти поменяли планы из-за нехватки территорий для комплексной застройки, пишет «Алтайский строительный портал».

Площадь первого участка составляет 10 тыс. кв. м, второго — 15,9 тыс. кв. м.

Один предполагается строительство многоэтажной высотной жилой застройки, второй допускает еще и здания для учреждений образования.

Продается земля за 15,44 млн и 22 млн рублей соответственно. Аукцион стартовал 8 апреля, но пока заявок на участие в торгах никто не подал.

Ранее altapress.ru рассказывал, почему владельцы домашних животных боятся благоустройства Мизюлинской рощи.

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