Собачье дело. Почему владельцы домашних животных боятся благоустройства Мизюлинской рощи

Жители домов Индустриального района, расположенных рядом с Мизюлинской рощей, опасаются, что после благоустройства зеленой зоны им закроют доступ к территории, где они гуляют со своими собаками. Проблему могла бы решить огороженная площадка, но ее пока нет в готовом проекте. Более того, «собачников» пугают запланированные вырубки. Они считают, что если вместо деревьев будут одни дорожки, гулять с домашними животными будет просто негде. Их ли это «собачье» дело и при чем здесь урбанистика, разбирались корреспонденты altapress.ru.

Наполеоновские планы

Мизюлинская роща уже давно требовала к себе внимания. Проект администрации по ее благоустройству поддержала широкая общественность. По итогам интернет-голосования, организованного осенью прошлого года, он занял второе место по количеству собранных голосов. За обновление рощи высказались 2213 человек.

Работы будут вестись в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018−2024 годы. Она входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org

На Мизюлинскую рощу собираются потратить 61,7 млн рублей из бюджетов разных уровней. На эти деньги планируют обустроить пешеходные дорожки с плиточным, асфальтобетонным покрытием, а также покрытием из щебеночного отсева.

Здесь также создадут новую систему освещения, оборудуют детскую площадку. На территории появятся малые архитектурные формы, новые скамейки и урны. А вот места под площадку для выгула собак в конечном проекте нет.

Площадка для людей и животных

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Собаководы рассказали: их в районе более 100 человек. У каждого минимум по одной собаке, а некоторые держат по два-три питомца. Каждый день животным нужно где-то гулять, и единственное место, которое хорошо для этого подходит, — Мизюлинская роща.

«Все собаководы, которых я знаю, ответственно относятся содержанию животных и прогулкам. Мы водим питомцев на поводках и в намордниках. У каждого в кармане есть несколько мешочков для сбора экскрементов. Более того, мы стараемся уходить как можно дальше, вглубь рощи, чтобы никому не мешать. Понимаем, что здесь ходят дети, гуляют горожане. Некоторые очень боятся собак. Конечно, совсем не сталкиваться с людьми не получается, иногда бывают конфликты. Проблему бы решила огороженная площадка для выгула, но, к сожалению, ее нет даже в планах», — рассказала владелица крупного пса по кличке Бостон Мария Чернушкина.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Девушка поделилась с altapress.ru: в среде собаководов появились слухи о том, что Мизюлинскую рощу после благоустройства могут перевести в парковую территорию и передать в частную собственность. А это значит, что собаководов просто выгонят вместе с питомцами за пределы территории.

«За помощью мы обратились в общественную организацию „За зеленый Барнаул“. Нам помогли составить онлайн-опросник, чтобы собрать достаточное количество подписей для пересмотра проекта. Времени у нас было немного. Пока это единственный путь привлечь к себе хоть какое-то внимание», — рассказала Мария.

Встреча с Юрием Красильниковым. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Горожане хотят, чтобы в проекте благоустройства появилась всего лишь огороженная площадка на 100 кв. м. Этого будет достаточно для питомцев жителей близлежащего района. Собаководы даже готовы со временем самостоятельно оборудовать место специальными снарядами для тренировки животных.

Кстати, любителям собак удалось связаться с автором первоначального проекта, архитектором из барнаульского политеха Артемом Малыгиным. Выяснилось, что изначально на территории было отведено место для выгула животных. Но об этом чуть позже.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

«Мы уже обращались в разные инстанции, чтобы собакам выделили площадку, но нам ответили, что денег на нее нет», — рассказал владелец золотистого ретривера по кличке Лаки Антон Еремьянц.

Пугающие масштабы

В «Мизюлинской роще» вырубают деревья. Анна Зайкова

Кроме того, собаководов всерьез испугали вырубки и количество дорожек. Они боятся, что если в Мизюлинской роще будет меньше деревьев, но больше закатанных в асфальт и тротуарную плитку дорожек, то с собаками попросту негде будет гулять, даже если животных не выгонят с территории.

«Нам кажется, что под дорожки отведена слишком большая территория. Здесь же живут еще и ежики, белки. Куда им идти после вырубок? Зеленых зон в городе не так много, тем более на ближайшем расстоянии», — с тревогой отметила Мария Чернушкина.

Мизюлинская роща. Проект. barnaul.org

Есть вопросы и к новым посадкам. Как показывает практика, далеко не все молодые деревья выживают. Так, высаженные вдоль ул. Солнечная поляна тополя, по словам Марии, погибли за два года.

«Я живу в коттеджном поселке поблизости. Постоянно хожу мимо высаженных деревьев. Если в позапрошлом году они еще были зеленые, то в прошлом превратились просто в торчащие палки. Их полили всего один раз. Поэтому я сомневаюсь, что в Мизюлинскую рощу будет постоянно приезжать спецтехника и поливать деревья, чтобы они выжили», — рассказала Мария.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

На опасения о судьбе зеленой зоны администрация Барнаула уже дала официальный ответ. Власти города пообещали, что зеленые насаждения при проведении благоустройства Мизюлинской рощи будут максимально сохранены.

Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев на выездном совещании по благоустройству зеленой зоны, которое прошло 23 марта.

Работы по благоустройству территории выполнит компания «СК „Город“», на эти цели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет выделено 58,3 млн рублей.

Собаководов не спросили

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Но это далеко не все вопросы владельцев домашних животных. Их волнует, почему при обсуждении благоустройства не спросили мнение всех заинтересованных сторон. Они узнали, что в Индустриальном районе проводился опрос местного населения о том, каких изменений они ждут в Мизюлинской роще. Но собаководам не удалось на него попасть — собрание проводилось в будний день. И люди о нем узнали за час до проведения.

«Мы все были на работе. В итоге кто на это собрание смог прийти? Пенсионеры и мамы в декрете? Вряд ли в обсуждении участвовали все заинтересованные стороны, в том числе собаководы. Наверное, такие встречи нужно делать все же по вечерам», — сетует Мария Чернушкина.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

В свою очередь собаководы начали собственный опрос местного населения, одна из задач которого — выяснить, знают ли горожане, живущие рядом с рощей, о готовящихся переменах и согласны ли они с большим объемом вырубок.

«Пока проект можно изменить, мы надеемся, что нам удастся как-то на него повлиять. В том числе мы бы хотели, чтобы не трогали деревья, сделали поменьше дорожек и огородили место под площадку для выгула собак. Это нужно для того, чтобы никто никому не мешал. Сейчас и собакам, и гуляющим людям некомфортно», — отметила Мария.

Справка Благодаря современным технологиям собаководы научились решать общие проблемы сообща. Например, владельцы питомцев в Индустриальном районе создали общий чат. Сегодня в нем около 70 человек. Есть и общегородской чат, часть которого перешла в «Телеграм». Там собралось около 300 любителей собак.

Хуже точно не будет

Наложение эскиза на фото территории Мизюлинской рощи. Предоставил Антон Еремьянц.

Разработкой проекта благоустройства Мизюлинской рощи занимались специалисты «Алтайгражданпроекта». Он был сделан на основе эскиза, подготовленного старшим преподавателем кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ Артемом Малыгиным еще два года назад.

Мизюлинская роща — далеко не первый его проект для Барнаула. В числе прочих — сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Артем Малыгин рассказал, что архитекторы, работающие над благоустройством города, постоянно обмениваются опытом с коллегами из других городов и урбанистами.

Мизюлинская роща. barnaul.org

Вот как он охарактеризовал новый объект:

«Мизюлинская роща — это в первую очередь очень мощный пешеходный городской узел. Он соединяет несколько школ, детских садов, кварталов и т. д. Изначально в концепцию благоустройства рощи была заложена идея сохранения зеленого пятна Барнаула, куда одновременно нужно было внедрить пешеходные связи без вреда для флоры и фауны. Мы просто не позволили себе прикасаться к тому, чему можно нанести урон», — рассказал архитектор.

Он подтвердил, что изначально в эскизном проекте было отведено место большой площадке для выгула собак. Но в связи с грядущими поправками, регламентирующими требования к таким объектам, строить их пока нет смысла.

Во время прогулок собаководы убирают мусор в роще. Предоставлено Марией Чернушкиной. Во время прогулок собаководы убирают мусор в роще. Предоставлено Марией Чернушкиной. Во время прогулок собаководы убирают мусор в роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

«Общественник Юрий Красильников уже обращался ко мне с вопросом о площадке для выгула собак. Но, во-первых, этот объект должен соответствовать всем нормам. На сегодняшний день еще не внесены поправки в законопроект, где должны будут прописать все требования к этим площадкам. Пока нет смысла строить то, что, возможно, придется переделывать или сносить. Во-вторых, Мизюлинская роща — это муниципальная территория. Нужно еще проверить, что можно на ней возводить. Просто забор — это уже объект капитального строительства. Его нельзя ставить самовольно. И это нужно понимать», — рассказал altapress.ru Артем Малыгин.

Он добавил, что для решения принципиального для собаководов вопроса нужно в первую очередь настроиться на конструктивный диалог и отказаться от выбранной тактики нападения.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

«Мне кажется, сейчас нужно просто подождать, когда примут все поправки, регламентирующие требования к площадкам для выгула животных, следить за юридическими позициями. Для того чтобы обустроить такой объект, нужно иметь четкое понимание, на каком расстоянии он должен находиться от детских площадок, образовательных учреждений, жилых домов и т. д. Кроме того, нужно учесть, что данный объект должен кто-то взять на баланс и следить за его состоянием. Это тоже непростой вопрос. И пока это не примут на федеральном уровне, предпринимать что-то смысла нет», — подчеркнул архитектор.

Кроме того, Малыгин пояснил, что собаки производят отходы, с них сыплется шерсть и прочее. А это дополнительные проблемы для окружающих, которые необходимо будет решить.

«Мы — архитекторы, думаем о своем городе и стараемся учесть мнение всех жителей, которых в этом районе живет более 12 тыс. человек», — подчеркнул он.

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Малыгин пояснил, что согласно проекту подрядчик хуже точно не сделает. Во-первых, большая часть запланированных рубок касается зарослей клена, мешающих другим деревьям. Во-вторых, здоровые деревья точно рубить не будут. В-третьих, общая площадь благоустроенных дорожек не превысит 8% от размера всей территории.

«Когда внедряется федеральная программа, в нашем случае „Комфортная городская среда“, основная задача — не сделать хуже, а улучшить, сделать комфортнее и безопаснее. Именно это и ждет Мизюлинскую рощу. К тому же сейчас собаководы могут не беспокоиться: для них была расчищена площадка. И пока не началось строительство, они могут гулять с питомцами там», — отметил Малыгин.

Выход есть

Собаки , гуляющие с хозяевами в Мизюлинской роще. Предоставлено Марией Чернушкиной.

Архитектор поделился своим опытом продвижения проектов по улучшению городского пространства.

Во-первых, нужно сменить агрессивное поведение на цивилизованное и учитывать все интересы. Так проще договориться.

Во-вторых, необходимо детально изучить вопрос и обозначить пути решения.

«Выход всегда есть, сколько бы сил и времени это ни потребовало. Конфронтация — не всегда правильный путь. Собаководам следует посчитать точное количество животных, собрать подписи заинтересованных лиц», — заметил архитектор.

В-третьих, следует написать обращение в профильные комитеты и администрацию, где его рассмотрят и, вероятнее всего, возьмут в работу.