Зеленый крах. Станет ли Барнаул городом-садом или утонет в бетоне

Большая часть парков краевой столицы в запустении, ленточный бор пытаются вырубать под застройку, для тех же целей отдают участки земли, где планировались зоны отдыха барнаульцев. Все это неминуемо ведет к уничтожению зеленого каркаса города. Можно ли реанимировать «легкие» Барнаула и нужно ли это делать? Об этом altapress.ru рассказал Андрей Атаджанов — архитектор, участник проекта реконструкции парка «Изумрудный».

Зеленый , но не весь

Altapress.ru не раз писал о том, что в 2019 году Барнаул оказался в десятке самых зеленых городов России. Андрей Атаджанов не во всем разделяет мнение аналитиков. Цифры статистики требуют правильной трактовки и интерпретации.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, будет отчетливо видно, что он будто утопает в зелени. Но по большей части это не связанные между собой насаждения дворовых территорий и мелкие разрозненные скверы. Например, на пр. Ленина практически в каждом квартале есть так называемые «зеленые карманы». Они были заложены в проекты формирования городской среды еще в советское время, но сейчас политика в отношении зелени такая, что рано или поздно эти пятна могут попросту потерять свои функции или даже исчезнуть.

Виды Барнаула.

Архитектор считает, что общими силами можно изменить ситуацию — централизованно, с привлечением профильных комитетов города, специалистов и самих жителей облагородить остатки зеленого каркаса. Но в первую очередь нужно заняться парками Барнаула, так как это основа зеленых легких города.

Андрей Атаджанов в архитектурной мастерской. Анна Зайкова.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Город в функциональном смысле — это индустриальная структура. В современном мире она дает нам, фигурально выражаясь, только работу и жилье, для того чтобы переночевать. Но мы — не роботы. Пространственная среда города нам важна именно как пейзаж. Где отдыхать? Где гулять с детьми? Где выгуливать домашних питомцев? В парках.

Виды Барнаула.

Нам здесь жить

Атаджанов поясняет, что растительность насыщает воздух кислородом, поддерживает необходимый уровень влажности и температуры воздуха. Без зеленых зон нам попросту нечем будет дышать. Но это на поверхности.

Мало кто понимает, что на самочувствие и настроение горожан большое влияние оказывает окружающее пространство в целом, в частности архитектура, наличие или отсутствие рекреационных зон.

Пробка на Павловском тракте. vk.com/barneos22.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Западные, да и не только, психологи и урбанисты уже давно выяснили, почему людям так плохо в городах: загазованность, шум, удаленность или отсутствие мест для отдыха, некачественная архитектура. Придешь в парк — а там руины. Это, конечно, угнетает. И это одна из причин, по которым молодежь покидает Барнаул. Многие мои знакомые отправились в другие регионы только потому, что они не могут жить в городе, где элементарно негде отдохнуть.

Виды Барнаула.

Архитектор сокрушается: люди не могут и не должны постоянно сидеть перед телевизором (компьютером) или гулять по торговым центрам. Рано или поздно им захочется на природу, в ухоженный парк.

В прошлом году вместе с архитектором Станиславом Зенковым Атаджанов участвовал в разработке эскизного проекта зеленого каркаса Барнаула. Параллельно был проведен анализ состояния зеленых зон. Результат плачевный — большинство парков в запустении, островки растительности не ухожены. Каркас неуклонно деградирует.

Анализ зеленого каркаса Барнаула. Из архива архитектора Андрея Атаджанова.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Зеленый каркас помогает держать микроклимат города если не под контролем, то хотя бы в приемлемом для организма человека состоянии. Поддержание благотворных параметров среды — дело недешевое, поэтому и возникла проблема. Сейчас все сферы жизни встали на рельсы коммерции, но необходимо помнить, что не все можно купить за деньги. Да и не стоит забывать, что нам здесь жить.

Виды Барнаула.

Когда-то планировалось, что Барнаул будет городом-садом. Эта концепция активно прорабатывалась еще в СССР.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Сегодня город все плотнее застраивается, процент зелени постепенно сокращается, а мы вынуждены задыхаться в бесконечных пробках, потому что новые жилые кварталы возводятся без учета вновь возникающих транспортных, социальных нагрузок и формирования общегородской структуры рекреационных зон.

Андрей Атаджанов в архитектурной мастерской. Анна Зайкова.

Архитектор отмечает, что хорошим примером может служить европейский подход к градостроительству. Он не предполагает плотной застройки и направлен на улучшение городской среды.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Европейцы тратят очень много сил и денег на то, чтобы вернуть природные ресурсы человеку. Например, если часть уже построенной автострады перекрывает доступ жителей к реке, то дорогу бесстрашно убирают, переносят под землю или монтируют надземный путепровод. А жилые комплексы, где среда оказалась нежизнеспособна, сносят и реконструируют. Понятно, конечно, что тут главный вопрос в финансировании, но и культура отношения к среде совсем иная. Очень жаль, но мы к этому еще не пришли.

Анализ зеленого каркаса Барнаула. Из архива архитектора Андрея Атаджанова.

Пример разрушения зеленого каркаса ( сквер Химиков) 5,5 га — площадь сквера по проекту генплана 1980 года

3,48 га — площадь сквера на текущий момент ( без учета сквера им. Титова)

Виды Барнаула.

Цена безразличия

Молодой архитектор уверен, что если пустить все на самотек, то Барнаул утратит уникальный зеленый каркас. Это обязательно отразится не только на облике города, но и на его экологии.

Виды Барнаула.

В качестве примера возможных изменений архитектор привел пр. Калинина. Там когда-то планировалось построить трамвайную линию. Теперь ясно, что этого не произойдет. Зато здесь можно создать хорошую зеленую полосу.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Середина проспекта до пл. Текстильщиков — отличное место для зеленой зоны. Здесь достаточно просто высадить газон и стройную линию деревьев. Проблема в том, что даже если это будет сделано, то вряд ли подход окажется достаточно серьезным. В Барнауле многие проекты по озеленению реализуются формально. Один из примеров — аллея на ул. Профинтерна. На первый взгляд, ее облагородили, привели в порядок. Но по большому счету это просто уборка, а не благоустройство, так как существенных улучшений в структуре не произошло.

Андрей Атаджанов в архитектурной мастерской. Анна Зайкова.

В то же время можно найти в городе и неплохие примеры. Кроме того, очень важно, что у нас есть необходимые структурные и территориальные ресурсы, которыми можно пользоваться.

Например, оказалось, что структура зеленого каркаса в районе улицы Профинтерна, рассмотренная в качестве примера восстановления, имеет все возможности для улучшения. В свою очередь эта ячейка соединяется с проспектом Ленина и обеспечивает интеграцию в важный участок общегородского каркаса.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Поэтому при формировании зеленого каркаса важен особый, рациональный подход. Нужно идти на компромиссы, чтобы учесть все факторы. Я считаю, что над этим должны работать профессионалы — архитекторы, экологи, урбанисты, ландшафтные дизайнеры.

Анализ зеленого каркаса Барнаула. Из архива архитектора Андрея Атаджанова.

Есть задача , но ее некому решать

О проблемах можно долго и витиевато рассуждать. В марте этого года в администрации Барнаула прошли обсуждения концепции озеленения краевой столицы под красивым названием «Зеленая волна».

Яркие картинки будущего города-сада радуют глаз, но пока дело не очень-то двигается. И проблема здесь в том, что нет организованной группы специалистов, способных взять ситуацию в свои руки.

Проект «Зеленая волна». barnaul.org.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Проблема волнует многих. Но большинство из неравнодушных — просто энтузиасты. Здесь мало быть общественником. Нужно понимать достаточно глубокие процессы формирования зеленого каркаса Барнаула. Для этого нужна не просто рабочая группа, а целое подразделение, работающее на постоянной основе, с грамотным руководителем и четко прописанными полномочиями. Лучше, чтобы этот орган работал на базе администрации города. Например, в качестве группы экспертов или советников.

Можно привлекать студентов

Так должна была выглядеть «Национальная деревня». Из архива Станислава Зенкова.

Практика работы с «Изумрудным» показала, что любую тяжелую ситуацию можно сдвинуть с мертвой точки — было бы желание. Что касается зеленого каркаса, то начать стоило бы с «инвентаризации» зеленых зон и планомерной проработки отдельных участков по общегородской схеме. В этот процесс можно вовлекать студентов.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Такие проекты должны быть детально разработаны для каждого микрорайона города. Собрав их воедино, в целостную концепцию, станет гораздо легче оценить ситуацию и продумать целостную схему благоустройства города. В итоге должен получится план, в который вложены месяцы в первую очередь аналитической и эвристической работы. В идеале, конечно, неплохо было бы разработать общую концепцию развития архитектуры города и его среды.

Проект «Зеленая волна». barnaul.org.

В концепции, по мнению архитектора, должны быть описаны не только зеленые зоны, но и нормы застройки, рекомендации по отделке фасадов, рекламным интеграциям, наличию парковок и прочее. Целостный проект необходимо выносить на общественное обсуждение.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Так мы сможем прийти к порядку в архитектурных решениях. Абсолютно все довольны не будут, но появится ясность и напряжение спадет. В выигрыше окажется и администрация, и застройщики, и жители, ведь каждый участник сможет внести свои предложения. Но тут опять же придется идти на компромиссы.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Строить нужно , но с умом

Кстати, в отличие от общественников и некоторых своих коллег, Андрей Атаджанов не выступает резко против застройки Барнаула. Главное — ко всему подходить с толком и расстановкой.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Мы — люди, неравнодушные к судьбе и облику города, — предлагаем подходить ко всему разумно. А для этого нужно сначала подготовить эскизные материалы и проработки, отражающие предстоящие изменения. Нужен новый корпус университету? Пусть он будет. Но его следует встроить в общую концепцию района и, конечно же, не рушить сквер ради строительства. Надо учиться договариваться. Опыт работы с «Изумрудным» показал, что даже специалисты и горящие своим делом общественники не всегда могут быстро прийти к единому мнению.

Виды Барнаула.

Парк 50-летия СССР не вернуть

Altapress.ru не мог не спросить про территорию так и не заложенного в советское время большого парка. Напомним, еще в августе мэрия решила отдать под жилищное строительство 2,5 га земли в Индустриальном районе на ул. Взлетной, 2-г и 2-д.

По генплану 1980 года там было запланировано создание большой зоны отдыха, а в 2011 году на большей части территории (14,6 га на ул. Шумакова, 9) хотели построить «Национальную деревню». Ни того, ни другого так и не случилось.

Вид на Индустриальный район. Дмитрий Лямзин.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Прежний парк восстановить вряд ли удастся. Горевать смысла нет. Нужно сконцентрироваться на том, что еще можно спасти. Зеленый каркас Барнаула — это пациент, который скорее жив, чем мертв. Но он требует внимания и определенного лечения. Мы все, начиная от общественников, заканчивая чиновниками, много говорим, а нужны конкретные меры.

Виды Барнаула.

Цифра 322 кв. км — площадь Барнаула ( 2019 год)

2019 год) 150 кв. км — площадь застроенной части , 47% от общей площади городского округа ( 2019 год)

Атаджанов уверен, что парк в Индустриальном районе, пусть и меньшего размера, должен обязательно появиться. И нужно это в том числе для потомков.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Я не экономист, но могу сказать точно, что дороже будущего у нас ничего нет. Мы можем пустить все деньги только на квадратные метры жилья, которого уже в избытке. Его покупают риэлторы или люди, которые заводят уже не первую квартиру, в то время как реального улучшения жилищных условий для населения не происходит.

Опыт Краснодара

Хорошим примером того, как решать проблемы благоустройства, может служить опыт ростовского эколога Александра Водяника. Он стал советником мэра Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре и членом экспертного совета по формированию комфортной среды при Минстрое РФ.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Пожалуй, это один из немногих российских специалистов по единому природно-экологическому каркасу. Он уверен, что в теле любого города должны быть функционирующие легкие. В одном из интервью эколог говорит о том, что каркас, особенно зеленый, не предполагает нечто стабильное. Он должен развиваться вместе с городом.

Виды Барнаула.

И эта история о том, что в ряде городов мэры — не просто сити-менеджеры, ведущие надзор. Они пытаются идти по пути преобразований. Для чего и формируют вокруг себя структуру профессиональных кадров.

Андрей Атаджанов,

архитектор:

Система привлечения специалистов в качестве консультантов и советников достаточно распространенная. Чаще всего она используется в бизнесе, но иногда ее применяет власть. Нельзя знать и уметь абсолютно все. Наши комитеты хорошо работают, к ним претензий нет. Однако иногда нужно выходить за рамки формальных подходов к работе, чтобы действительно изменить мир вокруг себя. Тогда мы попадем в то будущее, которого пока нет.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Шесть квадратов счастья

По действующим правилам озеленения, на каждого барнаульца должно приходиться не меньше 6 кв. м общегородской растительности. Чисто формально в границах города есть правый берег Оби, где находятся прибрежные зеленые пояса, и часть ленточного бора.

С такими огромными площадями «диких» территорий норматив соблюдается. Но ленточный бор — это лесной фонд, и он должен рассматриваться как часть более глобальной экологической структуры.

Он не формирует зеленый каркас самого Барнаула. Более того, реальность такова, что сегодня бор есть, а завтра его могут вырубить и застроить.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Несколько фактов об архитекторе Атаджанове

Андрей Атаджанов родился в селе Шипоново в 1987 году. В 2010 году закончил Институт архитектуры и дизайна. С 2014 года является ведущим архитектором. С 2020-го руководит индивидуальной архитектурной мастерской и является членом Союза архитекторов России.