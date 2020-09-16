Зеленое пятно на репутации. В Барнауле на месте парка могут построить жилой комплекс

Мэрия Барнаула планирует отдать два крупных участка в Индустриальном районе на ул. Взлетной, 2-д и 2-г общей площадью 2,5 га под комплексное жилищное строительство. Ранее эта территория входила в один большой участок, на котором планировали создать зеленый парк. Затем разрабатывался проект на участке поменьше с амбициозной этнокультурной «Национальной деревней». Теперь же сама возможность появления здесь зоны отдыха для горожан оказалась под угрозой.

Застройщики против

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о продаже с аукциона права аренды земельных участков по адресу ул. Взлетная для жилищного строительства.

Одни застройщики не поддерживают такое решение городских властей, другие дипломатично молчат. Бизнес есть бизнес. Лот еще не выставлен на торги, но как минимум один застройщик точно намерен участвовать в аукционе. Руководитель строительной компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов хочет побороться за лакомый кусок.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Я отношусь к предстоящим торгам как к свершившемуся факту. Можно повозмущаться, я лично сам выступаю против. Надо было, конечно, на этом месте парк строить. Но большая территория попала в период безвременья и оказалась под застройкой. Сначала появился ТЦ «Европа», затем здание МЧС. Теперь получилось то, что получилось, в дальнейшем такого допускать нельзя.

Меняют зелень на камень

В 2019 году Барнаул попал в десятку самых зеленых городов России. А сегодня жители борются с вырубками леса, на месте которых планируется возведение жилья. Яркий пример — скандальная история на участках по адресу Кутузова, 14-б и 14-в. Здесь жертвой застройки едва не стали 20 соток ленточного бора.

У жителей же Индустриального района отнимают зеленую зону гораздо большей площади, которая так и не успела появиться.

Так должна была выглядеть «Национальная деревня». Из архива Станислава Зенкова.

Напомним, в ноябре 2010 года по инициативе Александра Карлина на участке по адресу ул. Шумакова, 9 было запланировано строительство культурно-национального комплекса «Национальная деревня в Барнауле». Общая площадь заложенного под это благое дело участка — 14 га. Проект был разработан в «Проектной компании» в 2011 году архитектором Станиславом Зенковым.

«Согласно заданию проектирование «Национальной деревни» было выполнено в виде парка, в котором соединились зоны отдыха и развлечений с объектами познавательного характера. Здесь посетители могли бы ознакомиться с историей, культурой и иными достижениями национальных диаспор, проживающих на территории Алтайского края. Проект получил положительное заключение краевой Государственной экспертизы и был принят заказчиком.

Его планировалось реализовать за счет привлечения инвестиционных средств, в том числе национальных диаспор края.

При этом глава региона (на тот момент это был Александр Карлин) подписал распоряжение о заключении на конкурсной основе соглашения о государственно-частном партнерстве.

Индустриальный район Дмитрий Лямзин.

Разобрали по кусочкам

Согласно старому генплану, который рассчитан на 2010−2025 годы, но был пересмотрен, участок между улицами Взлетной, Шумакова и Павловским трактом практически весь был отдан под парковую зону.

Постепенно земля начала распределяться под застройку. Вглубь продвинулась «Европа», на ул. Взлетной, 2-к появилась подземная парковка, выросло здание «Экоярмарки ВДНХ», появились жилые многоэтажки.

Нетронутой пока остается большой кусок земли по адресу ул. Шумакова, 9. После межевания вид разрешенного строительства на участке — объекты культуры. Решение было принято комиссией по землепользованию и застройке Барнаула.

Стоимость участка оценили в 589,4 млн рублей. До сих пор здесь можно размещать только парки культуры и отдыха, детские парки, парки аттракционов, музеи.

Правительство Алтайского края. altapress.ru

Барнаулу нужна зеленая зона

Будет ли построен культурно-национальный комплекс? Возможно, проект «Национальной деревни» так и останется на бумаге. Altapress.ru направил запрос в правительство Алтайского края, но ответа мы пока не получили. В случае, если проект будет реализован, у города может появиться большой парк. Но пока только в теории.

Представители общественных организаций и архитекторы намерены стоять на своем: Барнаулу нужны зеленые пятна.

Юрий Красильников. facebook.com/yury.krasilnikov.5

Историей с парком заинтересовался Юрий Красильников — руководитель общественной организации «За зеленый Барнаул», который ранее активно выступал против строительства отеля Radisson и нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова.

«Парк в «Национальной деревне» мог бы стать для Индустриального района глотком свежего воздуха. Это идея, которая, к сожалению, так и не реализовалась. Национальные диаспоры, чье участие могло способствовать закладке и возведению объектов, еще на этапе проектирования перепугались, поэтому до стройки так и не дошло… Но если не получилось с этой идеей, нужно прорабатывать другую», — отметил Красильников.

Станислав Зенков, почетный архитектор России, считает, что мы снова сталкиваемся со «старой проблемой», о которой давно говорят общественность, депутаты, архитекторы.

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. предоставлено разработчиками

Станислав Зенков,

почетный архитектор России:

Вновь продолжается сокращение, а вернее, уничтожение зеленого каркаса города.

Он вспоминает, что еще в 1980 году генеральным планом города, который был выполнен институтом Ленгипрогор, вся территория в границах ул. Шумакова, Павловского тракта, ул. Малахова и ул. Взлетной именовалась парком «50-летия СССР». Площадь парка на тот момент обеспечивала генплану нормативную потребность горожан в зеленых насаждениях общего пользования.

Станислав Зенков снова напомнил, что в последнем варианте генерального плана города новых территорий для зеленых насаждений общего пользования не предусмотрено, поэтому, несмотря на то что периметр парка уже застроен, остальную часть следует отдать под зеленые зоны. При этом не важно, будет это «Национальная деревня» или иной проект с другим названием.

Недвижимость. Жилье. altapress.ru

Некоторые участники дискуссии осторожно замечают, что выделение участков на ул. Взлетной, 2-д и 2-г под строительство вовсе не противоречит возможности построить парк. Участок на ул. Шумакова, 9, который до сих пор не поменял статус, был и остается тем местом, где собственно всегда и планировали строить зеленый оазис.

Надежда на то, что большой парк будет заложен, еще теплится в сердцах барнаульцев. С уверенностью можно сказать только одно: для строительства жилого комплекса инвесторы точно найдутся, а вот для парковой зоны — не факт.

Общественники не намерены пускать ситуацию на самотек. Ею уже заинтересовался «Гражданский патруль». Его руководитель юрист Игорь Берг намерен направить запрос в администрацию Барнаула.

Амбициозный , глобальный , Индустриальный

Застройщики, возводящие ЖК в Индустриальном районе, позиционируют его как перспективный и развивающийся. Если смотреть только на новостройки и добираться до центра Барнаула на летательном аппарате, возможно, так оно и есть. Однако возникает ряд вопросов.

Вид на Индустриальный район. Дмитрий Лямзин.

Во-первых, дома по улицам Георгиева, 50 лет СССР, Энтузиастов и частично Попова находятся не в лучшем состоянии. Они ветшают и портят вид города.

Во-вторых, многострадальный Павловский тракт круглый год загружен до предела. Он уже не выдерживает транспортную нагрузку. Летом, особенно в сезон отпусков, по нему еще можно довольно быстро добраться до центра, но с начала осени в часы пик возникают многокилометровые пробки.

Пробка на Павловском тракте. vk.com/barneos22.

И в ближайшие годы ситуация с большой вероятностью может ухудшиться. Altapress.ru подсчитал, что после ввода в эксплуатацию львиной доли жилых комплексов, в районе могут поселиться более 7 тыс. новых жителей.

Если предположить, что каждый третий из них — автовладелец, то транспортный трафик уплотнится примерно на 2,5 тыс. машин.

Факт Благодаря статусу магистрали на Павловском тракте не должно было быть светофоров. Без них достигалась бы более высокая скорость потока и, соответственно, увеличивалась пропускная способность.

По мнению Станислава Зенкова, бесконечные пробки на Павловском тракте без реконструкции транспортного каркаса города не исчезнут.

«По старому генеральному плану Павловский тракт должен был стать магистралью непрерывного движения. Рассредоточение и сброс потоков транспорта по жилым кварталам предполагалось осуществлять за счет местных проездов-дублеров справа и слева от тракта. Нужно вернуться к возведению двухуровневых развязок на пересечении Павловского тракта и ул. Попова, Солнечной поляны и т. д. Из запланированного сделали давным-давно только развязку на ул. Малахова», — поясняет архитектор.

Вид на участок под застройку со стороны ул. Взлетной.

Есть и еще один важный нюанс, который вызовет волну негодования. В границы земли, предназначенной для «Национальной деревни», входит большой гаражный комплекс, состоящий из металлических боксов. Их хозяева, судя по всему, даже не представляют, что грозит их недвижимости, когда найдется инвестор для большого общественно-культурного проекта.