«Человек Ракшиных» начал строить высотку у кладбища в Ленточном бору

В Барнауле на месте бывшей лыжной базы «Мотор» на ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. «квадратов» для 17-этажного дома. Он расположится в непосредственной близости от скандально известных лесных участков с литерами 14-б и 14-в, которые власти усиленно пытаются отдать под коттеджи.

Жители новой многоэтажки по ул. Кутузова, 14-а будут обеспечены свежим воздухом Ленточного бора, соседством с унылыми лыжными базами АлтГПУ и Политеха, а также смогут лицезреть Булыгинское кладбище — погост расположен в нескольких сотнях метров.

Разрешение на строительство высотки выдано на имя индивидуального предпринимателя Виктора Сотникова. Документ подписан еще 19 декабря 2019 года председателем городского комитета по строительству и архитектуре Дмитрием Аристовым.

Строил «Марию-Ра»

Новоявленный застройщик на Кутузова Сотников является близким человеком крупнейшему сибирскому ритейлеру «Мария-Ра» семьи Ракшиных.

Длительное время Виктор Сотников занимал в данной компании пост директора по строительству и эксплуатации (достоверно выяснить, является ли Сотников топ-менеджером сети в настоящее время, на момент публикации не удалось — Прим. altapress.ru).

Кроме того, Сотников был учредителем и директором юридического лица под названием «Сибстрой», зарегистрированного на ул. Геблера, 5 в Барнауле. Известно, что это адрес регистрации основных юрлиц «империи Ракшиных».

Новый логотип «Марии-Ра», ТЦ «Первомайский». Из архива редакции.

Не так давно «Сибстрой» прекратил существование после ликвидации по решению учредителя.

Кроме того, Виктор Сотников — родной брат недавно ушедшего из жизни экс-начальника УФСБ по Алтайскому краю Юрия Сотникова.

Как заглох «Мотор»

На ул. Кутузова, 14-а десятилетиями размещалась лыжная база «Мотор», принадлежавшая Алтайскому моторному заводу. А затем она имела несчастье перейти в собственность скандально известного аграрного холдинга «Изумрудная страна».

В Барнауле грабят бывшую собственность «Изумрудной страны» Олег Богданов

В 2016 году комплекс, состоящий из гостиницы, административного корпуса и сауны был изъят государством у обанкротившейся «Изумрудной страны» за долги.

Пока бывший «Мотор» готовили к продаже через открытые торги по линии Росимущества, его полностью разграбили предприимчивые граждане. По этому факту полиция проводила проверку.

Здание бывшей лыжной базы «Мотор». altayrealt.ru

Был Белоусов , пришел Сотников

Далее из имеющихся в распоряжении редакции документов видно, что в мае 2019 года глава городского строительного комитета Дмитрий Аристов подписал еще один важный документ, касающийся адреса на ул. Кутузова, 14-а.

Это составленный в мэрии градостроительный план данного земельного участка. План был выдан по заявлению жителя Барнаула Белоусова Игоря Владимировича для строительства многоквартирного дома высотностью девять и более этажей.

Новые высотки в Барнауле. barnaul.org

Весной же 2019 года все здания имущественного комплекса бывшего «Мотора» были снесены.

А в декабре в качестве собственника участка заявился уже Виктор Сотников.

Лес и кладбище стройматериала

Жители поселка Кирова, наблюдая за разворачивающейся на ул. Кутузова, 14-а стройкой, недоумевают: как власти позволили ликвидировать комплекс «Мотор», на базе которого многие годы работала популярная лыжная база?

И почему стройки все глубже проникают в сосновый бор?

Командир первого алтайского отряда ОМОН и общественник Владимир Ванюшев тут же, метрах в 300 от новой строки, демонстрирует корреспондентам altapress.ru впечатляющий дикий ландшафт: гигантский котлован, протянувшийся вглубь Ленточного бора.

Владимир Ванюшев

До весны 2019 года на этом месте длительное время была «замороженная» стройка гостиничного комплекса. Сейчас это — брошенный котлован площадью около 6 тыс. «квадратов», захламленный десятками тонн строительных материалов.

Инвесторы все ближе подбираются к Ленточному бору со стороны улицы Кутузова.

Справка

Ситуация с выделением гражданам земельных участков под строительство коттеджей на ул. Кутузова, 14-б и 14-в, за которой продолжает следить altapress.ru, сейчас «встала» на паузу.

К 24 августа результаты проверки регионального Следственного управления по публикации СМИ о рубках леса на этой территории, оглашены не были. Помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева готова «итоги проверки сообщить позже».

Иск прокуратуры Алтайского края об отмене нового генплана Барнаула в части спорных участков Алтайский краевой суд начнет в сентябре.