Первый судебный процесс по участкам на Кутузова поставили на паузу

Иск Алтайской природоохранной прокуратуры Центральный районный суд начал рассматривать 11 августа. И в этот же день приостановил производство делу.
Формулировка в картотеке суда такова: в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела.
Таким образом районная судебная инстанция будет дожидаться вынесения решения по второму иску, который поступил в Алтайский краевой суд.
В рамках этого дела прокуратура требует признать генплана города и «Правила землепользования и застройки» недействующими.
Требование распространяется только на пункты, согласно которым участки на ул. Кутузова 14-б и 14-в были отнесены к функциональной и территориальной зонам ИЖС.
Ответчиком в деле является Барнаульская городская дума. Статус «Заинтересованные лица» имеют министерство природы Алтайского края, Наталья Пашинина и Дмитрий Беломестных.
Заседание по этому делу намечено на 22 сентября.
Добавим, что в настоящее время Следственное управление проводит проверку по сообщению СМИ о рубках в бору на ул. Кутузова и даст оценки действиям должностных лиц администрации Барнаула.