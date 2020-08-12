Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Первый судебный процесс по участкам на Кутузова поставили на паузу

Центральный районный суд Барнаула приостановил производство по делу, в рамках которого прокуратура намеревалась оспорить сделки по передаче в собственность гражданам скандально известных участков в Ленточном бору.

Вершение правосудия
Вершение правосудия
Анна Зайкова, Алтапресс

Иск Алтайской природоохранной прокуратуры Центральный районный суд начал рассматривать 11 августа. И в этот же день приостановил производство делу.

Формулировка в картотеке суда такова: в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела.

Таким образом районная судебная инстанция будет дожидаться вынесения решения по второму иску, который поступил в Алтайский краевой суд.

В рамках этого дела прокуратура требует признать генплана города и «Правила землепользования и застройки» недействующими.

Требование распространяется только на пункты, согласно которым участки на ул. Кутузова 14-б и 14-в были отнесены к функциональной и территориальной зонам ИЖС.

Ответчиком в деле является Барнаульская городская дума. Статус «Заинтересованные лица» имеют министерство природы Алтайского края, Наталья Пашинина и Дмитрий Беломестных.

Заседание по этому делу намечено на 22 сентября.

Добавим, что в настоящее время Следственное управление проводит проверку по сообщению СМИ о рубках в бору на ул. Кутузова и даст оценки действиям должностных лиц администрации Барнаула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость