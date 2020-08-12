Первый судебный процесс по участкам на Кутузова поставили на паузу

Центральный районный суд Барнаула приостановил производство по делу, в рамках которого прокуратура намеревалась оспорить сделки по передаче в собственность гражданам скандально известных участков в Ленточном бору.

Иск Алтайской природоохранной прокуратуры Центральный районный суд начал рассматривать 11 августа. И в этот же день приостановил производство делу.

Формулировка в картотеке суда такова: в связи с невозможностью рассмотрения данного дела до разрешения другого дела.

Таким образом районная судебная инстанция будет дожидаться вынесения решения по второму иску, который поступил в Алтайский краевой суд.

В рамках этого дела прокуратура требует признать генплана города и «Правила землепользования и застройки» недействующими.

Требование распространяется только на пункты, согласно которым участки на ул. Кутузова 14-б и 14-в были отнесены к функциональной и территориальной зонам ИЖС.

Ответчиком в деле является Барнаульская городская дума. Статус «Заинтересованные лица» имеют министерство природы Алтайского края, Наталья Пашинина и Дмитрий Беломестных.

Заседание по этому делу намечено на 22 сентября.

Добавим, что в настоящее время Следственное управление проводит проверку по сообщению СМИ о рубках в бору на ул. Кутузова и даст оценки действиям должностных лиц администрации Барнаула.