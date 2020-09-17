Кол в сердце Барнаула. За медуниверситетом готовится участок под высотную застройку

На двух смежных участках за зданием АлтГМУ, расположенных по адресу ул. Чкалова, 58 и ул. Максима Горького, 61-б, разрешили многоэтажное жилое строительство. Как сообщает Алтайский портал недвижимости, комитетом по строительству, архитектуре и развитию города был инициирован проект межевания, изменения границ и формированию крупного участка.

Когда-то здесь находились ветхие частные дома, детский сад и прачечная. Их снесли, а территория пока пустует. В результате межевания в распоряжении потенциального застройщика будет большой участок в 3,3 тыс. кв. м, обозначенный красными линиями и территорией общего пользования. Согласно правилам застройки от декабря 2019 года, на нем можно будет возводить жилые многоквартирные дома до 10 этажей (не выше 40 метров).

Интересный вариант для застройщиков?

Учитывая расположение, — а это центр города, недалеко от проспекта Ленина — девелоперы будут заинтересованы в покупке права аренды такого участка. Особенно те, которые специализируются на точечной застройке.

Недвижимость. Жилье. Строительство. altapress.ru

«Адалин-Строй» не относится к таким, но эксперты компании дали свою оценку перспективности застройки этого участка. Девелопер отметил, что с одной стороны, площадка интересная и, в какой-то степени, выгодная.

На возведение объекта, наверняка, уйдут те же деньги, что и для строительства в спальном районе. Продать жилье в таком доме удастся гораздо дороже за счет расположения. Такой объект будет относиться к элитному сектору.

С застройщиком согласен и глава «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.

Сергей Шумов Анна Зайкова

«Я не уточнял информацию по данному конкретному участку, но думаю, любая земля в центре Барнаула интересна для застройщиков. Стоимость строительства практически одинакова, а цена реализации квартир значительно выше. Спрос выше, пробок практически нет. Правда с парковками беда, но и авто по будням не очень нужно», — пояснил девелопер.

Эксперты «Адалин-Строя» отмечают, что в отношении формирующегося участка уже есть ряд нюансов.

«Так, строительство в центре Барнаула может быть осложнено наличием памятников архитектуры и их охранными зонами. Это накладывает определенные ограничения на полезную площадь застройки», — отметили специалисты «Адалин-Строй».

Действительно, в непосредственной близости находится главный корпус АлтГМУ (пр. Ленина, 40), справа — Никольская церковь (пр. Ленина, 36), позади — жилой дом (Чкалова, 52).

Никольская церковь Открытые источники в Интернете

Участок для строительства элитки?

Эксперт напомнил, что центр Барнаула, особенно проспект Ленина — это сердце города. А это налагает дополнительную ответственность. В этом месте нельзя строить жилье эконом-класса. Здесь должен стоять дом повышенной комфортности. Но возникает вопрос — готовы ли к такому объекту рынок и потребители?

«В таком месте может возникнуть проблема с парковкой. Поэтому в проект наверняка придется ввести подземный паркинг. А из-за расположения объекта — использовать дорогие входные группы. К тому же, квартиры в элитном доме должны предполагать индивидуальный дизайн. Для специалистов в этой области нужен простор для творчества. А это требует довольно свободных планировок», — рассказали эксперты «Адалин-Строй».

Недвижимость. Жилье. altapress.ru

Учитывая специфику здания и статус потенциальных покупателей, объект не может быть большим и густонаселенным. Как отметил эксперт, статусные покупатели не терпят большого количества соседей.

Еще одним важным нюансом является архитектурные решения, которые будут использоваться при разработке проекта. Объект в центре города должен гармонично вписаться в окружающее городское пространство и не конфликтовать со стоящим рядом зданием Медицинского университета.

Поэтому новостройка в стиле hi-teck здесь точно не впишется. Тут все зависит от застройщика и контролирующих организаций, которые будут принимать объект, в частности, градостроительного совета.

Стройка. СС0

По последней информации, на данный момент проект планировки проходит общественные обсуждения. В том случае, если до 1 октября 2020 года от заинтересованный лиц возникнет возражений, то он будет утвержден. После этого мэрия выставит участок на торги.