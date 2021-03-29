«Изумрудный» вчера и сегодня — два принципиально разных парка. Один был запущен и едва не стал жертвой рубок, другой — благоустроен и превратился в место притяжения для барнаульцев. Теперь пришла очередь «Юбилейного». Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев — член общественного совета парка — рассказал altapress.ru, как опыт по спасению одного парка может помочь в восстановлении другого.

История «юбилейного» вопроса

Начиная с 1990-х парк, оставшись, по сути, без хозяина, постепенно стал приходить в упадок. Спустя почти 20 лет «Юбилейным» занялось экологическое движение «Начни с дома своего». Ежегодно на территории парка проводились субботники. Благодаря общественникам с заброшенной территории были вывезены десятки тонн мусора, проведена санитарная подрезка кустарников, сделано многое другое.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

В 2013 году лидеров движения «Начни с дома своего» поддержала комиссия по экологии и развитию туризма Общественной палаты Алтайского края. Был разработан проект «Парк здоровья вместо свалки». Одним из главных достижений такого сотрудничества стала блокировка застройки «Юбилейного», которой удалось добиться на общественных слушаниях.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Следующим этапом стал президентский грант, выигранный общественной организацией «Планета», руководит которой Любовь Бельдеева. Ранее в интервью altapress.ru она рассказала, что на полученные деньги планируется провести мероприятия по сохранению природного ландшафта парка, очистке территории от мусора, восстановлению дорожек и терренкуров.

Общественный совет

Председатель совета по реанимации «Юбилейного» Любовь Бельдеева и секретарь Наталья Васильева. opaltai.ru

В этом году сделан еще один важный шаг для спасения «Юбилейного». В начале марта было принято решение о создании общественного совета парка. В него вошли в том числе эксперты и общественники, работавшие над восстановлением «Изумрудного». На сегодняшний день в списке 21 человек. Возглавила организацию Любовь Бельдеева.

Кроме нее в совет вошли депутат АКЗС и общественник Владислав Вакаев, экологи Алексей Грибков и Алексей Эбель, председатель ТОС Стахановского микрорайона Владимир Ворогушин, архитектор Андрей Атаджанов, урбанист Николай Паньков и другие.

Инициативная группа по возрождению «Юбилейного». Владислав Вакаев

Первое заседание совета прошло 17 марта. На нем были утверждены пять рабочих групп: архитектурная, экологическая, медийная, культурно-спортивная и группа общественного контроля. Последняя будет оперативно реагировать на проблемные ситуации.

К слову, состав совета не окончательный. Если появятся активные люди, неравнодушные к судьбе парка и готовые принять участие в его возрождении, есть возможность включиться в процесс.

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

26 марта представители общественного совета встретились со специалистами краевого минспорта, чтобы обсудить совместную работу по возрождению парка. Одним из итогов стало включение исполнительного директора олимпийского совета региона Алексея Дворникова в ряды членов общественной организации.

«Он заявил о своей готовности принимать активное участие в жизни „Юбилейного“, привлекать спортивные федерации и проводить спортивно-массовые мероприятия на территории парка», — отметил на своей страничке в Facebook Владислав Вакаев.

В парке «Юбилейный», Барнаул. vk.com/onf_barnaul

Общественный совет уже принял ряд решений. Объявлен старт конкурса на лучший эскизный проект благоустройства парковой территории. В ближайших планах — провести в парке несколько больших субботников, куда планируется пригласить горожан.

Принято решение создать и продвигать в соцсетях движение «Друзья парка». Помимо информационной функции оно будет выполнять и организационную — координировать действия жителей Барнаула, желающих внести свою лепту в восстановление «Юбилейного».

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Перед тем как начинать комплексную работу, мы хотим подготовиться. Заняться, скажем так, общественным проектированием: изучить мнение горожан, историю места, его биологическое разнообразие. Только после этого можно организовывать мероприятия по оживлению территории.

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Далее политик добавил, что в работе над «Юбилейным» будет использован алгоритм, отработанный при восстановлении «Изумрудного».

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Парк у всех на слуху, и полученный опыт только разжигает интерес горожан к «Юбилейному». Жители Ленинского района пристально следят за «Изумрудным», поэтому уже давно говорится о том, что «Юбилейный» должен стать следующим.

Втрое больше забот

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Территория «Юбилейного» в три раза больше, чем у парка «Изумрудный». Однако общественный совет настроен оптимистично. Если нашлись средства, в том числе бюджетные, на «народный» «Изумрудный», то и с «Юбилейным» все получится.

Справка 5 га — парк «Центральный»

18,6 га — парк «Изумрудный»

51 га — парк «Юбилейный»

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Вполне реально за какой-то не самый большой период времени навести в парке порядок. Сейчас важно создать общественное движение, заручиться поддержкой горожан, организовать людей, чтобы они смогли сформировать для власти общественный запрос. Мы же постараемся вывести вопрос с благоустройством «Юбилейного» на повестку дня в органах власти.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Депутат подчеркнул, что «Изумрудный» стал глотком свежего воздуха в общественно-политической жизни Барнаула и Алтайского края.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Главное — не сбавлять темп, как в спорте. Нельзя останавливаться, нужно наращивать обороты. К тому же в Барнауле есть и другие парки, требующие внимания. Лично у меня есть мечта — обеспечить жителей Индустриального района большой благоустроенной зоной для прогулок. Но об этом в следующий раз.

Никаких абстракций

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

В беседе с Владиславом Вакаевым мы не могли не спросить, будет ли привлекаться спонсорская помощь в работе над восстановлением «Юбилейного». Руководитель фонда отметил, что это не исключено, но сначала нужно пошагово выстроить весь процесс.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Строить дорожки, оборудовать парк освещением, скамейками и т. д. нельзя без готового проекта. Сейчас главное — навести порядок: убрать мусор, старые ветки, аварийные деревья, поросль. Только после этого мы сможем понять, куда двигаться дальше.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Кстати, Вакаев отметил, что для таких объектов, как парки, нельзя использовать абстрактное проектирование.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Еще до работы в «Изумрудном», когда парком занималась УК «Лидер», новосибирский архитектор Сергей Пергаев разработал просто шикарнейший проект. Он был интересным, ярким, но с проблемой — при проектировании не были учтены нюансы самого парка. Архитектор рассматривал территорию без учета ее истории и окружения, сложившегося трафика. Например, он очень интересно выстроил дорожки, но не учел используемые жителями маршруты от пр. Комсомольского до района ВРЗ. А если не сделать такие «народные» дорожки, то люди рано или поздно их сами протопчут.

Что происходит в барнаульском парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Политик добавил, что, как и в случае с «Изумрудным», диалог станет лучшим форматом взаимодействия всех заинтересованных сторон — власти, горожан, общественников и бизнеса.

Владислав Вакаев,

руководитель Фонда имущества Алтайского края:

Чем ценен опыт «Изумрудного»? Мы показали, что совместная работа, а никак не конфронтация, дает очень хороший результат. За один год нам удалось провести колоссальную работу без противодействия со взаимными обвинениями. И по ней все соскучились.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Примером такой работы наверняка станут большие субботники, один из которых запланирован уже в апреле-начале мая этого года.