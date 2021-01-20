Клен клином. Многострадальный парк «Юбилейный» в Барнауле «причешут» на президентские деньги

Новость о том, что проект обустройства парка «Юбилейный» выиграл президентский грант, нашла большой отклик среди читателей altapress.ru. Жители Барнаула, увидев в тексте его описания слова о вырубках, всерьез забеспокоились. Самый распространенный комментарий был примерно таким: деревья только рубят, а кто будет высаживать? Об этом мы поговорили с Любовью Бельдеевой, руководителем общественной организации «Планета», чей проект «Парк здоровья вместо свалки» выиграл конкурс.

Экологические акции

Начать следует с того, что идея проекта родилась не сразу и далеко не случайно. В 2013 году по инициативе главного кардиолога Алтайского края региональная Общественная палата предложила создать на базе «Юбилейного» парк здоровья.

Почему бы и нет? Большая часть зеленой зоны в центре Барнаула — это березовая роща площадью 51 га. Деревья посадили еще в 50-х годах. На протяжении многих лет здесь занимались спортом и отдыхали жители города.

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Справка Алтайская краевая общественная социально-экологическая организация «Планета» была создана по инициативе студентов, аспирантов и преподавателей кафедры химической техники и инженерной экологии АлтГТУ им. И. И. Ползунова в 1999 году.

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Сейчас территория рядом с «Юбилейным» плотно застроена жилыми высотками и больничными комплексами. А вот проводить время на открытом воздухе стало негде — парк давно пришел в запустение.

Для того чтобы реанимировать «зеленые легкие» города, жители краевой столицы проводили в «Юбилейном» экологические акции «Парк здоровья вместо свалки». Организаторами выступили редакция газеты «Природа Алтая» и общественные и государственные организации города.

«Каким будет парк — решать жителям»

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Таким образом, идейными вдохновителями проекта «Парк здоровья вместо свалки», выдвинутого на президентский грант, стали медики и экологи, а также журналисты — редколлегия «Природы Алтая».

Кстати, мероприятия проводились в парке начиная с 90-х годов. Именно они послужили основой программы реализации проекта. К акциям добавился большой конкурс проектов благоустройства «Юбилейного».

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Перед началом полномасштабных работ в парке мы пытаемся выяснить, каким его хотят видеть сами жители Барнаула. Будут ли там аттракционы, места развлечений или им нужна тихая зеленая гавань, где можно побыть в тишине наедине с природой, прогуляться с семьей? Об этом мы уже спрашивали людей, живущих в близлежащих районах, в частности ТОС «Стахановский» и поселка Западный. Они сошлись во мнении, что не хватает красивого, зеленого парка с дорожками, хорошим освещением и скамейками.

По словам Любови Бельдеевой, в конкурсе могут принять участие все желающие — школьники, студенты, архитекторы, общественники и просто горожане.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Каким будет парк — решать жителям. Мы же хотим собрать воедино их пожелания и самые интересные идеи.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Справка На реализацию проекта «Парк здоровья вместо свалки» Фонд президентских грантов выделил 498,1 тыс. рублей. Из них около 99 тыс. будут предоставлены на условиях софинансирования.

Рубки как причина недопонимания

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

Кроме экологических акций в рамках гранта запланирована серьезная работа над внешним видом «Юбилейного». Именно она так взбудоражила жителей краевой столицы.

Суть в том, что парк, несмотря на все старания энтузиастов, до сих пор находится в запущенном состоянии. На его территории много бурелома, все больше земли отвоевывает вездесущий канадский клен. Именно с ним и предстоит бороться.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Согласно действующему законодательству поросль дикого клена — практически каждый прутик — является полноценным деревом, для сноса которого нужно специальное разрешение. Поэтому перед вырубкой непроходимых чащ, разбора бурелома и вывоза уже упавших деревьев не обойтись без лесопатологического обследования.

Парк «Юбилейный». Анна Зайкова

Руководитель общественной организации добавила, что финансирование работ уже заложено в грант.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

На исследование выделено 30 тыс. рублей. На санитарные рубки и вывоз аварийных деревьев — 120 тыс. Остальные деньги пойдут на проведение экологических, популяризаторских мероприятий и призовой фонд конкурсов.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Организационные работы начнутся уже в феврале. А на апрель запланирован большой субботник, который на данный момент уже стал ежегодным. К нему сотрудники общественной организации планируют привлечь всех неравнодушных.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Мы не собираемся рубить деревья. Это нужно понимать. Мы хотим избавить парк от небольшой части бурелома и стихийных зарослей, которые не только портят вид «Юбилейного», но и создают в нем неблагоприятную обстановку. По парку же попросту неудобно гулять. Сделаем столько, на сколько хватит денег, полученных по гранту.

Лыжная трасса и каток

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Большим подспорьем стала организованная в парке лыжная трасса. Руководитель «Планеты» отмечает, что с каждым днем она привлекает все больше людей.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Кстати, благодаря лыжной трассе «Юбилейный» закрыли от проезда машин. Но сделали это не очень толково — просто высыпали грузовую машину глины, перегородив проход. Посетителям теперь трудно заходить в парк. Особенно жалко смотреть на девочек на каблуках, которые мужественно преодолевают насыпь. В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Мало кто знает, но на территории парка есть каток. Его организовали Наталья и Петр Васильевы. Через «Юбилейный» протекает Пивоварка. Энтузиасты расчистили часть замерзшей реки и прилегающих участков, организовали полноценное место для катания на коньках. Сейчас там собирается немало любителей активного отдыха.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Планы у нас, если честно, грандиозные. На их реализацию полученных денег, разумеется, не хватит. Только на освещение нужны сотни тысяч. И то, что мы будем делать сейчас, — это первый этап. Проблема в том, что территория парка принадлежит не городу, а краю, поэтому мэрия нам здесь помочь не может.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Единственный выход, считает общественница, — участвовать во всех федеральных программах, рассчитанных на благоустройство парковых зон.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»:

Именно так благоустраивают парки в России и других странах. Парковая культура переживает подъем и развивается во всем мире. Там, где жители начинают утро с пробежки и зарядки на свежем воздухе, — самая высокая продолжительность жизни, например в Китае, Вьетнаме, Таиланде. Правительство нашей страны выделяет большие средства для благоустройства городов, но мы мало их используем.

Любовь Бельдеева также добавила, что общественные организации и ТОС довольно легко побеждают в конкурсах на гранты до 500 тыс. рублей. Это могло бы стать весомой поддержкой для преобразований городского пространства.

Любовь Бельдеева,

руководитель «Планеты»: