Парк здоровья вместо свалки. На восстановление «Юбилейного» в Барнауле получен президентский грант

Проект по восстановлению парка «Юбилейный» победил в первом конкурсе президентских грантов 2021 года в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных». Планируется, что благоустройство начнется 15 февраля и продлится до конца текущего года.

На восстановление парка будет выделено почти 400 тыс. рублей. Еще 99,6 тыс. рублей зеленая зона получит по программе софинансирования. Таким образом, на преображение «Юбилейного» в общей сложности направят порядка 500 тыс. рублей.

На эти деньги будут проведены работы по обустройству территории. Об этом говорится в официальной документации заявки, размещенной на портале Президентских грантов.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Так, в рамках проекта специалисты разработают предложения по благоустройству парка, очистят его от мусора, восстановят беговые дорожки и терренкуры. А главное, они проведут лесопатологическое обследование и санитарную рубку, чтобы убрать сухостой и бурелом.

Кроме того, здесь пройдут творческие конкурсы, посвященные возрождению парка «Юбилейный», экологические акции по уборке территории, куда позовут молодежь, представителей бизнес-сообщества краевой столицы, жителей прилегающих микрорайонов.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Создатели проекта «Парк здоровья вместо свалки» напомнили:

С1991 года «Юбилейный» никем не обслуживается и в настоящее находится в запущенном состоянии. Большая территория, географическое положение и видовое разнообразие флоры и фауны Юбилейного парка позволяют оценивать его как ядро экологического каркаса города, способного минимизировать неблагоприятное антропогенное воздействие.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

Барнаульские архитекторы уже давно бьют тревогу по поводу разрушения зеленого каркаса города. Поэтому восстановление «Юбилейного», как и «Изумрудного» может стать началом возрождения «зеленых легких» краевой столицы, что безусловно улучшит не только внешний вид, но и экологию Барнаула.