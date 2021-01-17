Парк здоровья вместо свалки. На восстановление «Юбилейного» в Барнауле получен президентский грант

На восстановление парка будет выделено почти 400 тыс. рублей. Еще 99,6 тыс. рублей зеленая зона получит по программе софинансирования. Таким образом, на преображение «Юбилейного» в общей сложности направят порядка 500 тыс. рублей.
На эти деньги будут проведены работы по обустройству территории. Об этом говорится в официальной документации заявки, размещенной на портале Президентских грантов.
Так, в рамках проекта специалисты разработают предложения по благоустройству парка, очистят его от мусора, восстановят беговые дорожки и терренкуры. А главное, они проведут лесопатологическое обследование и санитарную рубку, чтобы убрать сухостой и бурелом.
Кроме того, здесь пройдут творческие конкурсы, посвященные возрождению парка «Юбилейный», экологические акции по уборке территории, куда позовут молодежь, представителей бизнес-сообщества краевой столицы, жителей прилегающих микрорайонов.
Создатели проекта «Парк здоровья вместо свалки» напомнили:
С1991 года «Юбилейный» никем не обслуживается и в настоящее находится в запущенном состоянии. Большая территория, географическое положение и видовое разнообразие флоры и фауны Юбилейного парка позволяют оценивать его как ядро экологического каркаса города, способного минимизировать неблагоприятное антропогенное воздействие.
Барнаульские архитекторы уже давно бьют тревогу по поводу разрушения зеленого каркаса города. Поэтому восстановление «Юбилейного», как и «Изумрудного» может стать началом возрождения «зеленых легких» краевой столицы, что безусловно улучшит не только внешний вид, но и экологию Барнаула.