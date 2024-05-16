В Алтайском крае предложили реанимировать ветхие, еще не признанные аварийными дома. Этот вопрос подняли на заседании правления Союза строителей, который был посвящен плану стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в крае до 2035 года.

Как отметил глава регионального Союза строителей Александр Мишустин, чиновникам необходимо просчитывать «выбытие жилья»: сколько жилых квадратных метров край должен терять ежегодно, а также внимательно следить за процентом износа домов.

«С инженерными сетями у нас как: износ наступил – не нужно до аварии доводить, нужно перекладывать. Так и с жильем. Есть аварийное, которое рассыпается, а есть просто ветхое и с ним еще что-то можно сделать», - считает Мишустин.

Его поддержал кандидат технических наук, профессор АлтГТУ Иван Харламов: «У нас крупное панельное домостроительство первых лет все ветхое. Его нужно срочно санировать! Посмотрите, например, опыт Тобольска. Там все пятиэтажное жилье переделанное и эти дома уже совершенно по-другому смотрятся».

В ближайшие 3-5 лет в крае расселят 150 тыс. кв. м аварийного жилья, рассказал Вадим Горбунов, начальник управления экономического планирования, мониторинга и контроля регионального Минстроя.

Также он добавил, что в течение ближайших трех месяцев окончательно решится вопрос о реновации Потока по проекту комплексного развития территорий.

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