Барнаульцы, мечтающие снести свой дом в центре города, добились своего

Жители старого дома на ул. Короленко, 112, где никогда не было ни воды, ни газа, ни канализации, готовятся к переезду. Застройщик «ГлавАлтайСтрой» (относится к «Союзу»), который планирует возвести на этом месте многоэтажку, переселит каждого собственника в квартиру или дом.

На пересечении ул. Короленко и Радищева готовится масштабная стройка, площадку под которую начали расчищать еще в 2021 году. Последним оставался дом на ул. Короленко, 112, разделенный на четыре семьи.

Собственники переживали, что застройщик не захочет выкупать их дом и тот при строительстве многоквартирника сам развалится, поэтому обратились в altapress.ru, чтобы рассказать о своей истории.

Как объясняла жительница дома Наталья, строение планировали снести еще при советской власти.

По ее словам, из-за аварийного статуса к дому не проложили ни канализацию, ни водопровод, ни центральное отопление, ни газопровод — в этом мы убедились сами.

Долгие годы пенсионеры носили воду в ведрах с ближайшей колонки, топили печь в холода и справляли нужду в уличном туалете. Каждую весну подвал затапливала талая вода.

Жители дома обращались в мэрию, Роспотребнадзор, городскую прокуратуру и администрацию президента, но аварийность дома предстояло доказывать заново и за свой счет.

Теперь в этом нет необходимости – переговоры жильцов с застройщиком прошли успешно.

«За нас задаток отдали уже месяц назад. Взяли небольшой дом – за домом престарелых. С огорода видно Обь. Мы в молодости с девчонками купались в тех местах. Идти далеко, но зато есть газ и вода, а также небольшой огород», - рассказала Наталья.

По словам собеседницы, ее детям и соседям, которым также принадлежат доли в доме, тоже подыскали жилье.

Семья готовится к переезду, который должен случится в конце мая. Сейчас хозяйка пристраивает цветы со своего старого участка.

Ранее в распоряжение altapress.ru попала схема предполагаемой посадки многоквартирного дома у пересечения ул. Короленко и Радищева, выполненная «Союз-проектом».

Схема предполагаемой посадки многоквартирного дома на угле ул. Радищева и ул. Никитина. Предоставлено altapress.ru

В схеме обозначены параметры постройки. Возможно, что она будет состоять из трех блоков: два 14-этажных и одного 17-этажного, который станет угловым высотным акцентом.

Согласно схеме, общая площадь участка — 5,2 тыс. кв. м, предварительная площадь квартир — 16,4 тыс. кв. м. Их возможное количество — 253. Расчетная численность населения — 558 человек. Скорее всего, здесь также построят подземную парковку.

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