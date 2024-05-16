Барнаульский ЦУМ начнут сносить летом 2024 года

Здание ЦУМа на пр. Ленина, 55, могут снести уже этим летом. На его месте возведут современный деловой центр, сообщает amic.ru .

Известно, что до 1 июня арендаторы должны покинуть помещения здания. Начнутся ли работы сразу после этого — неизвестно.

Согласно проекту, первых этажах разместится торговый центр, выше — общепит, фитнес-залы, офисы и апартаменты. В здании также откроют четырехзвездочный отель. Отдельно обустроят подземную парковку. Еще собственник ЦУМа намерен демонтировать несколько павильонов, которые стоят рядом.

Проект нового здания прошел проверку на градостроительном совете Барнаула. Архитекторы заявили, что «объект современный и впишется в архитектурный облик центра краевой столицы».

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