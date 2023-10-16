Алтайская академия покажет барнаульцам все, что скрывает в своем уникальном производственном центре

Алтайская академия гостеприимства проведет день открытых дверей в образовательно-производственном центре и на швейной фабрике. Узнать о том, как открыть в себе Юдашкина, и о возможностях, которые сфера легкой промышленности дает студентам и работникам, можно 21 октября.

В 2022 году на базе академии создали первый образовательно-производственный центр легкой промышленности в Алтайском крае по федеральному проекту «Профессионалитет». В таких центрах готовят высококвалифицированных специалистов под запрос работодателей, у которых для выпускников уже есть вакантные места.

В день открытых дверей абитуриентам расскажут о правилах приема в академию, «карьерной карте выпускника», проведут профессиональный квест и экскурсию. А также покажут студенческие коллекции одежды.

Все желающие познакомятся и с опорным предприятием проекта – швейной фабрикой, входящей в «БТК групп». Для гостей проведут экскурсию по производству, где дадут возможность попробовать себя в швейном деле.

Начало в 10:00. Адрес - ул. Э. Алексеевой, 40.

Подробнее о программе дня открытых дверей можно узнать на сайте академии.

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