Алтайские школьники могут прослушаться в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС — проведут в предварительные прослушивания для школьников Сибири в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». В этом году приемная ГИТИСа в очном формате будет открыта в Красноярске 8 и 9 апреля . Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Новосибирские абитуриенты, мечтающие о сцене, могут пройти предварительные прослушивания на актерский факультет крупнейшего вуза Европы в Детской школе искусств Красноярска № 8. Их работы будут оценивать педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Эдита Тибилова.

Прослушивания начнутся 8 апреля с 15.00 и продлятся до 19.00, с 10.00 до 19.00 9 апреля. Также педагоги ГИТИСа проведут профориентационный мастер-класс для школьников 8−11-х классов, на котором расскажут о выборе репертуара, внешнем виде, о мастерах, набирающих учеников и сроках приемной кампании. Мастер-класс пройдёт 8 апреля с 13.00 до 15.00 также в Детской школе искусств № 8 (ул. Батурина, 10А).

Для участия во всех мероприятиях новосибирским школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке — количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний. Онлайн-регистрация





Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий Алтайского края от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление — прочитать стихотворение, прозаический отрывок, басню.

О проекте «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, недавно отметивший 140-летие. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.