МТС сообщает об открытии всероссийской онлайн-школы по анимации для детей в рамках образовательного проекта «Поколение М» . Ребята из Алтайского края от 11 до 18 лет получат возможность бесплатно изучить разные стили анимации. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_m с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети могли научиться работать с различными инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления — японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Можно выбрать изучение одного или сразу всех арт-стилей.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания. В качестве итоговой работы нужно будет нарисовать маскота — цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Нам бы очень хотелось, чтобы дети из Алтайского края получили доступ к самым современным технологичным инструментам, которые будут способствовать их развитию и образованию. Это стало одной из причин того, что мы создали собственную онлайн-школу, обучение в которой могут проходить все ребята, вне зависимости от их места проживания. Уверен, что наш проект станет стартовой площадкой для будущих известных аниматоров, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Алтайские школьники смогут бесплатно освоить мультипликацию в летней онлайн-школе МТС. Источник: компания МТС.

О программе МТС «Поколение М» «Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.