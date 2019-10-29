Алтайские власти пояснили информацию о школе без учителей

В министерстве образования и науки Алтайского края назвали недостоверной информацию о школе в селе Большая Тихая в Солонешенском районе, где дети не учатся из-за отъезда последнего учителя. По данным властей, дети учатся, но их приходится возить в соседнее село.

В селе Большая Тихая Солонешенского района созданы все необходимые условия для получения школьного образования, заявили в минобре.

В школе учатся пять человек, среди них один получает образование на дому. К ребенку приезжает учитель.

Виктор Горбачев,

глава администрации Солонешенского района:

Все дети, обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15−20 минут, за школой закреплен автобус и школа не закрыта, подвоз — временная мера, согласованная с родителями. Надо отметить, что детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации.

По словам председателя районного комитета по образованию Надежды Шедереко, поиск учителя в школу идет, но «острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы».

Вопрос находится на контроле в краевом министерстве образования. Детей, не получающих образования в крае нет, уверяют в ведомстве.

Школа. Учеба. СС0.

Также власти добавили, что с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября зарплата педагога в школе Большая Тихая увеличится в сравнении с 2018 годом на 50%. Также учителям предлагают жилье.

Ранее сообщалось, что последняя учительница школа села Большая Тихая уехала накануне учебного года.