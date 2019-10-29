Алтайские власти пояснили информацию о школе без учителей

В селе Большая Тихая Солонешенского района созданы все необходимые условия для получения школьного образования, заявили в минобре.
В школе учатся пять человек, среди них один получает образование на дому. К ребенку приезжает учитель.
Виктор Горбачев,
глава администрации Солонешенского района:
Все дети, обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15−20 минут, за школой закреплен автобус и школа не закрыта, подвоз — временная мера, согласованная с родителями. Надо отметить, что детям нравится учиться в Карпово. Они с удовольствием посещают кружки, секции. Участвуют в общешкольных мероприятиях, что способствует их успешной социализации.
По словам председателя районного комитета по образованию Надежды Шедереко, поиск учителя в школу идет, но «острой потребности в вакансии нет, так как все необходимые условия для получения образования созданы».
Вопрос находится на контроле в краевом министерстве образования. Детей, не получающих образования в крае нет, уверяют в ведомстве.
Также власти добавили, что с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 1 сентября зарплата педагога в школе Большая Тихая увеличится в сравнении с 2018 годом на 50%. Также учителям предлагают жилье.
Ранее сообщалось, что последняя учительница школа села Большая Тихая уехала накануне учебного года.