В алтайском селе дети перестали ходить в школу из-за отъезда последнего учителя

Большая Тихая — село в Солонешенском районе. В прошлом году в местной школе работала всего одна учительница. Преподавала все предметы, включая иностранный язык. Однако еще до начала этого учебного года она уехала в Германию.

Сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт. Теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали", — рассказал корреспонденту «Сибирь. Реалии» зампредседателя Солонешенского райсовета депутат Иван Брия.