В алтайском селе дети перестали ходить в школу из-за отъезда последнего учителя

Большая Тихая — село в Солонешенском районе. В прошлом году в местной школе работала всего одна учительница. Преподавала все предметы, включая иностранный язык. Однако еще до начала этого учебного года она уехала в Германию.
Сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт. Теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали", — рассказал корреспонденту «Сибирь. Реалии» зампредседателя Солонешенского райсовета депутат Иван Брия.
Часть детей чиновники определили на обучение в интернат в соседнее село Карпово. Но возить детей на школьном автобусе не получается из-за его недостаточной вместимости, рассказал депутат.
По его словам, остальные дети уже два месяца вообще не посещают школу.
Когда мы обратились к главе района Горбачеву и в комитет по образованию, ответ был краткий: «Ищите сами, мы найти не можем», — сообщила жительница Большой Тихой Жанна Чепрасова.
В начале сентября altapress.ru сообщал, что по данным регионального минобра, в сфере образования Алтайского края не хватает примерно 50 специалистов.