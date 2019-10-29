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Образование

В алтайском селе дети перестали ходить в школу из-за отъезда последнего учителя

Последняя учительница школа села Большая Тихая в Алтайском крае уехала накануне учебного года, рассказывает «Сибирь.Реалии». Школа к приему учеников готова, однако дети в нее не ходят — учить некому.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

Большая Тихая — село в Солонешенском районе. В прошлом году в местной школе работала всего одна учительница. Преподавала все предметы, включая иностранный язык. Однако еще до начала этого учебного года она уехала в Германию.

Сейчас учить детей некому. Не знаю, о чем думали в районной администрации. Ведь в прошлом году в школе был сделан качественный ремонт. Теперь она отапливается, классы готовы принять учеников. Обращения к губернатору и нашему депутату в краевом Заксобрании результата пока не дали", — рассказал корреспонденту «Сибирь. Реалии» зампредседателя Солонешенского райсовета депутат Иван Брия.

Программа &quot;Учитель для России&quot;
Программа «Учитель для России»
vk.com/choosetoteachrussia

Часть детей чиновники определили на обучение в интернат в соседнее село Карпово. Но возить детей на школьном автобусе не получается из-за его недостаточной вместимости, рассказал депутат.

По его словам, остальные дети уже два месяца вообще не посещают школу.

Когда мы обратились к главе района Горбачеву и в комитет по образованию, ответ был краткий: «Ищите сами, мы найти не можем», — сообщила жительница Большой Тихой Жанна Чепрасова.

В начале сентября altapress.ru сообщал, что по данным регионального минобра, в сфере образования Алтайского края не хватает примерно 50 специалистов.

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