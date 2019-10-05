Аналитики назвали Алтайский край в числе регионов с самыми низкими зарплатами учителей

Алтайский край вошел в список регионов с самыми низкими средними зарплатами в образовании. Такой вывод сделал «Коммерсант», основываясь на данных Росстата и региональных министерств образования.

Алтайский край занял последнее место в антирейтинге зарплат работников образования. В среднем, по данным издания, их зарплата составляет 24 249 рублей.

Обогнали регион Северная Осетия (21 575 рублей), Ингушетия (21 647 рублей), Карачаево-Черкесия (21 773 рубля), Кабардино-Балкария (22 141 рубль), Дагестан (22 238 рублей), Ивановская область (22 355 рублей), Калмыкия (23 327 рублей), Мордовия (24 121 рубль) и Костромская область (24 180 рублей).

Самая высокая зарплата в сфере образования (в среднем в 96 468) на Чукотке.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился увеличить фонд оплаты труда педагогических работников почти на 1 млрд рублей.

Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей.