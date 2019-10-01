Виктор Томенко пополнил зарплатный фонд учителей на 1 млрд рублей

По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, увеличение фонда позволило не только перейти на новую систему оплаты труда, но и поднять зарплату ряду учительских групп. В основном это касается тех, чья заработная плата после повышения МРОТ сравнялась с учебно-вспомогательным персоналом.
Новая система оплаты труда особенно справедлива по отношению к учителям малокомплектных сельских школ, которых в крае подавляющее большинство, заявили в алтайском минобрнауки.
Максим Костенко,
министр образования и науки Алтайского края:
Особенно важно, чтобы новая система была правильно понята, воспринята и принесла первые положительные результаты. Поэтому мы провели ряд мероприятий в муниципалитетах: с председателями комитетов, с директорами школ, с учителями. Ведется активная работа в социальных сетях. С начала сентября на сайте Министерства работает горячая линия, воспользовавшись которой можно задать любые вопросы, связанные с оплатой труда: с новой системой, с начислением заработной платы, разобраться по всем конкретным случаям.
Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей.