Министр образования сказал, сколько составит средняя зарплата учителя в Барнауле после реформы

По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.

Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября — 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Мы уходим от такого показателя как ученико-час, где оплата труда зависела от количества учеников в классе, что рождало несправедливость даже внутри одной школы.