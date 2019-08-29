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Образование

Министр образования сказал, сколько составит средняя зарплата учителя в Барнауле после реформы

Предполагается, что средняя зарплата учителя после изменения системы ее начисления с сентября 2019 года в Барнауле составит 33 тысячи рублей. Об этом 28 августа сказал министр образования края Максим Костенко на парламентском часе в краевом заксобрании.

Максим Костенко.
Максим Костенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.

Максим Костенко:
министр образования Алтайского края:

Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября — 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Мы уходим от такого показателя как ученико-час, где оплата труда зависела от количества учеников в классе, что рождало несправедливость даже внутри одной школы.

Министр подчеркнул, что практически все учителя заметят рост зарплаты, падение будет только у тех педагогов, у которых снизится нагрузка, например, отменятся надомники или не будет классного руководства.

Однако председатель заксобрания Александр Романенко обратил внимание, что учитель хоть в Барнауле, хоть в Солтонском районе остается учителем, и разница между ними небольшая, и нужно смотреть разницу в оплате.

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