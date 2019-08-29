Министр образования сказал, сколько составит средняя зарплата учителя в Барнауле после реформы

По краю средний размер зарплаты учителя по прогнозам к декабрю составит 27,5 тысяч рублей.
Максим Костенко:
министр образования Алтайского края:
Мы устанавливаем фиксированный оклад, а не расчетный, как было раньше. Раньше средний оклад составлял 2950 рублей, с 1 сентября — 7010 рублей, увеличившись почти в 2,5 раза. Все надбавки и коэффициенты за категории, которые были в предыдущей системе, полностью сохраняются. Мы уходим от такого показателя как ученико-час, где оплата труда зависела от количества учеников в классе, что рождало несправедливость даже внутри одной школы.
Министр подчеркнул, что практически все учителя заметят рост зарплаты, падение будет только у тех педагогов, у которых снизится нагрузка, например, отменятся надомники или не будет классного руководства.
Однако председатель заксобрания Александр Романенко обратил внимание, что учитель хоть в Барнауле, хоть в Солтонском районе остается учителем, и разница между ними небольшая, и нужно смотреть разницу в оплате.