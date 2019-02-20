Алтайские власти взяли на контроль ситуацию с замерзающей школой

Администрация Павловского района взяла на контроль ситуацию с начальной школой в поселке Сибирские Огни, где дети вынуждены учиться при низкой температуре. Об этом представители районных властей заявили altapress.ru.

Занятия в Павлозаводской СОШ проходят в помещении при температуре +15 градусов. При этом в здании основной школы тепло, но детей туда переводили только в сильные морозы, писал altapress.ru.

Последние три года в здании начальной школы делали ремонт за счет средств администрации района: заменили окна, двери, перестелили полы, переварили отопление, заменили насосы, на входах сделали тепловые завесы. Однако все эти меры пока не помогают.

Из ответа администрации Павловского района:

В течение последних трех лет в целях утепления сделано немало, но в морозную погоду температура опускается. В настоящее время температура в здании Павлозаводской начальной школы на 8 часов утра составляет от 15 до 17 градусов. При работе обогревателей в каждом учебном классе до начала занятий температура поднимается до необходимых нормативов. Учебные занятия в этой школе проходят в первую смену.

Родителям учеников предлагали организовать обучение детей в основном здании этой же школы, но во вторую смену. По итогам опроса большинство отказались от этого варианта.

Здание начальной школы в Сибирских Огнях. предоставлено читателем

В марте 2019 года в школе планируют утеплить кровлю для решения проблемы с теплоизоляцией, а летом отремонтируют ввод отопительной системы и сделают гидроизоляцию.

По нормам СанПиН, температура в учебных помещениях, столовой, библиотеке, вестибюле, гардеробе школы должна составлять +18…+24 градусов; в спортзале, комнатах для проведения секционных занятий и мастерских +17…+20, в раздевалках +20…+22.