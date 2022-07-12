13 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

300 алтайских студентов отправились на военные сборы

Порядка 300 студентов военного учебного центра Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова отправились на военные сборы в воинскую часть, расположенную в Топчихинском районе. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства.

Алтайские студенты отправились на военные сборы
Алтайские студенты отправились на военные сборы
altairegion22.ru

Сборы продлятся почти месяц — до 5 августа. За этот период молодым людям предстоит освоить общевойсковые дисциплины, а также пройти физическую, строевую и огневую подготовку. Они на практике познакомятся с военно-учетными специальностями.

Напомним, АлтГТУ — это единственный вуз Алтайского края, в котором ведется военная подготовка.

Ранее сообщалось, что 44% молодых людей после окончания учебного заведения рассчитывают на зарплату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. 30% выпускников согласны на зарплату не меньше 40 тыс. рублей, а 10% согласны на любой заработок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость