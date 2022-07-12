300 алтайских студентов отправились на военные сборы

Сборы продлятся почти месяц — до 5 августа. За этот период молодым людям предстоит освоить общевойсковые дисциплины, а также пройти физическую, строевую и огневую подготовку. Они на практике познакомятся с военно-учетными специальностями.
Напомним, АлтГТУ — это единственный вуз Алтайского края, в котором ведется военная подготовка.
Ранее сообщалось, что 44% молодых людей после окончания учебного заведения рассчитывают на зарплату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. 30% выпускников согласны на зарплату не меньше 40 тыс. рублей, а 10% согласны на любой заработок.