29 марта
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Образование

Российские студенты рассказали, какую зарплату хотели бы получать после вуза

44% молодых людей после окончания учебного заведения рассчитывают на зарплату в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Зарплаты.ру». Портал опросил 1750 молодых людей от 18 до 22 лет.

Студенты.
Студенты.
СС0.

30% выпускников согласны на зарплату не меньше 40 тыс. рублей, а 10% согласны на любой заработок, им неважен уровень дохода.

68% молодых людей уже работают. Большинство из них трудоустроены в сфере образования и науки — 13%, маркетинге и PR — 10%, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%. Меньше всего молодёжи на текущий момент занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.

Студенты также рассказали, в какой сфере им бы хотелось работать. 17% хотят работать по полученной специальности, 14% - в сфере искусств и развлечений, 13% - в IT, 12% - в маркетинге, 11% - в медицине.

Меньше 8% проголосовали за работу в промышленности, юридической сфере, финансовой сфере, на госслужбе, образовании и сфере услуг.

При этом никто не указал, что хотел бы серьезно развиваться в блогосфере — ее не рассматривают в качестве перспективной работы, пишет RT.

Накануне престижный бийский лицей отменил набор первоклассников.

Это связано с изменением федерального законодательства, в частности, поправками в правила набора в общеобразовательные учреждения, в том числе в начальную школу.

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