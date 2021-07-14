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Образование

Алтайских студентов зовут на обязательную вакцинацию и составляют списки

Алтайский государственный университет издал распоряжение об организации вакцинации обучающихся. В документе (есть в распоряжении altapress.ru) прямо не говорится об обязательности прививки, но сами студенты заявили обратное.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Со слов учащихся, всех зовут на «обязательную вакцинацию к 1 сентября», а списки вакцинированных собирали с них весь учебный год.

В самом распоряжении от 12 июля говорится, что на основании письма Минобрнауки РФ и приказа ректора АлтГУ руководителям структурных подразделений вуза необходимо проинформировать студентов «о необходимости вакцинации против новой коронавирусной инфекции до 1 сентября 2021 года, кроме лиц, имеющих противопоказания, либо перенесших заболевание за последние 6 месяцев».

Также в вузе собирают списки студентов, которые планируют поставить прививки, для составления графиков вакцинации на территории АлтГУ.

Разве это законно?

В Алтайском крае пока не действует обязательная вакцинация. Последнее ужесточение антиковидных мер было связано с отменой массовых мероприятий.

Виктор Томенко и Александр Романенко.
Виктор Томенко и Александр Романенко.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Кстати, в Алтайском крае, к примеру, нет указа губернатора Виктора Томенко или распоряжения председателя АКЗС Александра Романенко, по которому обязательную вакцинацию должны пройти все краевые чиновники и депутаты.

В некоторых российских регионах обязательную вакцинацию ввели только для определенных категорий граждан.

Например, в Пермском крае накануне вышло постановление об обязательных прививках для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и многих других сфер.

Подчеркивается, что обязательная вакцинация не касается студентов.

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