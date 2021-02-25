Алтайским выпускникам выдадут сканы аттестатов

«Приказом закрепляется обязанность образовательных организаций предоставлять скан-копии аттестатов по запросам выпускников», — говорится в документе.
Такие меры приняты в связи с санитарно-ограничительными мерами на фоне борьбы с пандемией COVID-19.
В случае если выпускник не сможет получить документ об окончании школы лично, он может запросить его электронную копию, сообщается в пояснительной записке.
Ранее Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. Первые предметы — география, литература и химия.
По запросу школа обязана отправить ученику отсканированную копию аттестата на его электронную почту в течение трех дней. Оригинал документа останется в личном деле выпускника, пока тот его не заберет.