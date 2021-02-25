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Образование

Алтайским выпускникам выдадут сканы аттестатов

Российские школы будут по запросу выпускника предоставлять ему отсканированный аттестат. Соответствующий проект приказа министерства просвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Выпускник 42 школы Олег Смирнов.
Выпускник 42 школы Олег Смирнов.
Фото предоставлено Олегом Смирновым.

«Приказом закрепляется обязанность образовательных организаций предоставлять скан-копии аттестатов по запросам выпускников», — говорится в документе.

Такие меры приняты в связи с санитарно-ограничительными мерами на фоне борьбы с пандемией COVID-19.

В случае если выпускник не сможет получить документ об окончании школы лично, он может запросить его электронную копию, сообщается в пояснительной записке.

Ранее Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. Первые предметы — география, литература и химия.

По запросу школа обязана отправить ученику отсканированную копию аттестата на его электронную почту в течение трех дней. Оригинал документа останется в личном деле выпускника, пока тот его не заберет.

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