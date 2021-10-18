Алтайский депутат предложил продлить школьные каникулы

Депутат Алтайского заксобрания Александр Молотов предлагает продлить каникулы для школьников в Алтайском крае до двух недель по примеру других регионов. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале .

«С учетом положительного опыта прошлого года и нынешней практики других регионов предлагаю и в Алтайском крае осенние каникулы в школах продлить до двух недель — эта мера и на борьбе с коронавирусом положительно скажется и на экономику отрицательно не повлияет», — считает депутат.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что массового закрытия школ не будет. Локдаун в образовательной системе не предвидится.

Распорядиться о временном закрытии школы может региональное правительство или муниципалитет.

По актуальным данным, за последние сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 54 ребенка.