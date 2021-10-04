Могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19

По данным оперативного штаба, в стране инфекцией заражены 7 586 536 человек. Выздоровели 6 725 956 пациентов. Умерли 209 918.
Кравцов отметил, что массового закрытия школ не будет. Локдаун в образовательной системе не предвидится.
«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация…», — уточнил он.
Распорядиться о временном закрытии школы может региональное правительство или муниципалитет.
«Каждый регион принимает соответствующее решение исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал глава Минпросвещения.