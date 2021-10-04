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Образование

Могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19

В России из-за коронавируса закрыты меньше 0,1% школ, заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Рассказываем, могут ли остальные учебные заведения перейти на удаленку.

День знаний в гимназии №42.
День знаний в гимназии №42.
Анна Зайкова/altapress.ru.
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Сколько россиян болеют ковидом?

По данным оперативного штаба, в стране инфекцией заражены 7 586 536 человек. Выздоровели 6 725 956 пациентов. Умерли 209 918.

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Кравцов отметил, что массового закрытия школ не будет. Локдаун в образовательной системе не предвидится.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация…», — уточнил он.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
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Распорядиться о временном закрытии школы может региональное правительство или муниципалитет.

«Каждый регион принимает соответствующее решение исходя из эпидемиологической ситуации», — сказал глава Минпросвещения.

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