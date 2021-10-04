Могут ли российские школы массово закрыться из-за всплеска пандемии COVID-19

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В России закроют школы на карантин?

Кравцов отметил, что массового закрытия школ не будет. Локдаун в образовательной системе не предвидится.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует такая ситуация…», — уточнил он.