Алтайский институт культуры приглашает абитуриентов на День открытых дверей

9 октября 2022 года Алтайский государственный институт приглашает абитуриентов, которые готовы связать свою жизнь с творчеством и искусством, принять участие в Дне открытых дверей.

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства представит информацию о направлениях подготовки, на которые можно будет поступить в 2023 учебном году. Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о самых волнующих абитуриентов темах — правилах поступления и вступительных испытаниях в ВУЗ, о приеме на целевой основе, бюджетных местах, подготовительных курсах. Деканы факультетов презентуют направления подготовки и специальности, обучение по которым позволит построить карьерную траекторию по актуальным в будущем профессиям.

«Подготовка музыкантов, хореографов, звукорежиссеров и режиссеров, руководителей художественных коллективов — очень значима для развития учреждений культуры Алтайского края и сопредельных регионов. Многие студенты начинают работать по специальности уже во время обучения, что говорит о большой потребности в профессионалах в области культуры и искусства», — отмечает начальник управления карьерного развития Евгения Пивторак.

Абитуриенты узнают, что у них есть возможность во время обучения параллельно обучаться по еще одной специальности и получить сразу два диплома, а также продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре. А возможность получить дополнительные балы на творческих экзаменах, погрузиться в образовательную атмосферу ВУЗа, в котором будут проходить незабываемые студенческие годы, станут приятным бонусом. Также на встрече будет представлена важная для абитуриентов и их родителей информация о проживании в общежитии, стипендиях и социальных выплатах, отсрочке от армии на период обучения.

«В 2023 году по направлению подготовки «Туризм» и профилям «Цифровые технологии в музейной деятельности», «Менеджмент музейно-туристической деятельности» институту выделены бюджетные места, а это — возможность связать свое будущее с активно развивающейся туристической и экскурсионной отраслью в крае и стране. Активно развиваются направления, связанные с дизайном, будут открыты новые востребованные профили обучения — «Дизайн текстиля и костюма», «Художник анимации и компьютерной графики», — отмечает Ольга Одинцова, ответственный секретарь приемной комиссии института.

Ждем вас 9 октября 2022 г. в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 66.