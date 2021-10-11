Алтайский край назвали в числе лидеров по реализации нацпроекта «Образование»

43 российских региона отстают по выполнению работ в рамках нацпроекта «Образование». Кассовое исполнение мероприятий этими субъектами составляет ниже 40%, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
В числе регионов «красной» зоны: Сахалинская область, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский АО — Югра, Астраханская область, Воронежская область, Мурманская область, Кировская область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Приморский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ.
Алтайский край вошел в лидеры «зеленой» зоны вместе с такими регионами как, например, Магаданская область, Севастополь, Республика Татарстан, Тамбовская область, Камчатский край и другие.
Ранее эксперты назвали 10 лучших школ Алтайского края.