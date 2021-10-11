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Образование

Алтайский край назвали в числе лидеров по реализации нацпроекта «Образование»

Министерство просвещения отозвало согласование регионального министра, провалившего работу по реализации нацпроекта «Образование» в Еврейской автономной области. В ведомстве пристально следят за регионами и уже известные субъекты «красной» и «зеленых» зон.

Перо. Чернила. Учеба
Перо. Чернила. Учеба
СС0

43 российских региона отстают по выполнению работ в рамках нацпроекта «Образование». Кассовое исполнение мероприятий этими субъектами составляет ниже 40%, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

В числе регионов «красной» зоны: Сахалинская область, Республика Дагестан, Ханты-Мансийский АО — Югра, Астраханская область, Воронежская область, Мурманская область, Кировская область, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Приморский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ.

Алтайский край вошел в лидеры «зеленой» зоны вместе с такими регионами как, например, Магаданская область, Севастополь, Республика Татарстан, Тамбовская область, Камчатский край и другие.

Ранее эксперты назвали 10 лучших школ Алтайского края.

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