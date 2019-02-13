Алтайский край получит более 16,5 млн рублей на создание мобильных технопарков «Кванториум»

Всего более 180 млн рублей выделят 12 регионам России. Из них наибольший объем средств получит именно Алтайский край. Кроме него финансовую поддержку на создание мобильных «Кванториумов» получат республики Бурятия, Коми и Мордовия, а также Амурская, Владимировская, Кемеровская, Новгородская, Тульская, Тюменская и Ярославская области и Пермский край.
В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что детские технопарки «Кванториум» будут открывать не только в региональных центрах, но и в городах с населением более 50 тыс. человек.
Напомним, в Барнауле с 2016 года работает детский технопарк «Кванториум 22». В 2018 году он обрел собственное здание (ул. Папанинцев, 113). На его базе школьники смогут создавать проекты в сфере IT, биотехнологий, географии.
На строительство алтайского технопарка выделили 78 млн рублей из краевого бюджета. На его оснащение высокотехнологичным оборудованием потрачено почти 80,5 млн рублей, в том числе 56 млн рублей из федерального бюджета.
Справка
Детские технопарки «Кванториум» — площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу проектного обучения, сразу переходя от теории к практике. Сегодня работают 89 детских технопарков в 62 регионах РФ. В 2018 году более 50 тыс. детей получили возможность посетить «Кванториумы».