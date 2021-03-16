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Образование

Алтайский край попал в антилидеры рейтинга школьных столовых

Эксперты Российского движения школьников провели опрос среди детей, чтобы узнать, в каких регионах лучше и хуже всего кормят детей. Алтайский край попал в «невкусный топ», пишет Педсовет.

Школьная столовая. Дети.
Школьная столовая. Дети.
barnaul.org

Предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню и уважительность общения сотрудников.

Более всего дети довольны организацией питания в Ростовской области, Кабардино-Балкарской Республике, Самарской области, Вологодской области, Амурской области, Республике Крым, Саратовской области, Кемеровской области, Санкт-Петербурге и Республике Мордовия.

Меньше всего кушать в школьных столовых нравится ученикам в Челябинской и Тюменской областях, Чувашии, Тамбовской области, Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Свердловской и Пензенской областях и Удмуртской Республике.

«Важно не допустить скандальных, опасных для здоровья детей ситуаций, сигналы о которых доносятся из разных субъектов, в том числе из Красноярского края. Приглашаем региональные власти к диалогу, готовы по возможности посетить тот или иной регион и помочь перезагрузить питание в школах с учетом мнения детей и экспертов, как сделали это совсем недавно в Мурманской области, где к предложениям РДШефов и Константина Ивлева прислушался глава региона», — отметила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Ранее в школе № 128 Барнаула произошел инцидент, который поставил под сомнение качество школьного питания.

Несколько учеников подхватили расстройство ЖКТ, но как выяснилось, причиной заболевания стали ротавирус и норовирус.

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