Барнаульская школа на два дня приостановила занятия из-за гастроэнтерита у детей

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в барнаульской школе № 128. На два дня занятия там предписали приостановить, сообщили в ведомстве.

По официальным данным управления, 11 марта с 13:30 до 14:30 поступили два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией (инфекционный гастроэнтерит) у учащихся 10 и 11 классов.

«В настоящее время устанавливается количество отсутствующих на занятиях школьников и причины их отсутствия», — добавили в санитарном ведомстве.

Специалисты уже взяли для лабораторных исследований пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей и биоматериал у персонала пищеблока.

«Учебному заведению выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, а также о приостановлении образовательного процесса на 12−13 марта для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости», — заявили в краевом управлении Роспотребнадзора.

11 марта стало известно, что нет ни одного подтвержденного случая отравления у заболевших учеников.

Родители школьников обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания, так как дети в этот день обедали в школьной столовой. Обстоятельства выясняют следователи и прокуратура.

Ранее руководитель барнаульского комбината школьного питания заявил, что черви в компоте это нормально.