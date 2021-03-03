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Образование

«Черви в компоте всегда были»: барнаульский комбинат школьного питания объяснил мерзкие обеды

Руководитель комбината школьного питания «Глобус» принес извинения родителям и детям за то, что в обедах ученикам барнаульской школы № 123 попались черви.

Жительница Барнаула жалуется на плохое питание детей в школах
Жительница Барнаула жалуется на плохое питание детей в школах
Инцидент Барнаул

По результатам служебной проверки заведующей столовой объявили замечание, а повару вынесли выговор с лишением премии. Начальник предприятия Евгений Скурлатов в беседе с «Банкфаксом» не стал оправдываться и признал недоработку, попросил прощения и объяснил все человеческим фактором.

Увольнять повара он не собирается, потому что в «Глобусе» и так некомплект.

Также Скурлатов выразил недоумение, почему сам ученик или его родители сразу не обратились к сотрудникам комбината.

«Я видел только фото, поскольку к нам с этой проблемой не обращались. Всякое бывает, человеческий фактор присутствует. Ну, пришли бы да сказали, вот, мол, плавает. Вы или я в детстве будто не встречали червя в еде? Ну, выкинул его из чашки да и все. Он же фруктовый, безвредный. Да, конечно, это не хорошо, порцию необходимо было бы поменять. Но говорить о том, что еда была некачественной и чуть ли не отравленной — наверное, это неправильно», — заявил он.

Жительница Барнаула жалуется на плохое питание детей в школах
Жительница Барнаула жалуется на плохое питание детей в школах
Инцидент Барнаул

Фруктовый червь заводится во фруктах, которые не обрабатывались ядохимикатами в период созревания, продолжил начальник комбината. Это значит, что фрукты хорошие.

«Ну, попал он в компот, бывает такое, к сожалению. Черви в компоте всегда были и, наверное, будут. Было бы правильно обратиться к поварам сразу — они бы заменили порцию», — подытожил Скурлатов.

«Глобус», скорее всего, пересмотрит некоторые технологические подходы и будет фильтровать компот от любых твердых фракций, чтобы исключить попадания в еду посторонних частиц.

Прокуратура Барнаула с представителями Роспотребнадзора уже начала проверку исполнения законодательства при организации питания обучающихся в гимназии № 123.

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